Pentru cei mai multi parinti, copiii sunt esenta vietii, motiv pentru care atunci cand micutii vin pe lume, familia organizeaza petreceri, de la care nu lipsesc meniurile sofisticate si deserturi fabuloase, materializate de cele mai multe ori in torturi pentru botez spectaculoase. De astfel, potrivit cofetariei online eTorturi.ro, oricine gandeste sa organizeze o petrecere, ia in calcul un desert demn de eveniment si, prin urmare, alege un tort pe masura!

In timp, foarte multi s-au indreptat catre torturi mai usoare care au si avantajul de a putea fi personalizate cu adevarat in interior si in exterior, pentru a ramane cat mai aproape de tema aleasa pentru botez!

Cum poate arata un tort botez pentru o micuta printesa?

De regula, in momentul in care se ajunge la momentul alegerii celui mai potrivit desert pentru botez, dintr-o oferta variata de torturi pentru copii, se tine cont de sexul bebelusului. De cele mai multe ori, decorul de la botezul unei fetite este roz. Prin urmare, daca parintii au ales un astfel de decor pentru masa festiva, de ce sa nu duca tema intr-un punct culminant, prin adaugarea pe lista de prioritati a unui tort delicat, conceput special pentru micuta printesa? In mod cert, nu exista niciun motiv pentru ca aceasta idee sa nu fie pusa in practica.

In cazul in care parintii aleg un tort acoperit cu pasta de zahar, cofetarii pot sa propuna numeroase posibilitati pentru decorare. Un astfel de tort se poate decora cu mici perle albe pentru a aduce o nota de glamour, fluturi mici, flori sau inimioare – orice este posibil. Maestri cofetari de la eTorturi.ro pot sa creeze adevarate opere de arta, cu detalii care surprind in cel mai placut mod.

Una dintre cele mai frecvente alegeri ale parintilor in ceea ce priveste tortul de botez are ca element central figurina asezata pe primul etaj al minunatului desert. Poate fi vorba despre un copil mic care doarme linistit pe un nor pufos sau poate fi vorba despre o barza care poarta in cioc un leagan in care se afla un bebelus, un copil care doarme in leaganul sau, un copil cu biberonul in mana sau care se joaca cu un clopotel – din nou, orice este posibil!

In ceea ce priveste culorile in care este decorat tortul, cofetarii eTorturi recomanda ca acestea sa se regaseasca in tema decorativa a botezului.

Cat de importante sunt ingredientele pentru un tort de botez?

Pentru tortul de botez nu este important doar aspectul exterior, ci si interiorul sau care, indiferent de preferinte, trebuie sa fie delicios. Cu blat pufos de vanilie, blat umed de ciocolata, blat de casa cu nuca, blat de vanilie cu morcovi si nuca, creme delicate de iaurt si mascarpone, fistic, fructe, vanilie cu aroma de sampanie, mousse de ciocolata alba sau neagra, crema krantz alba, crema de Whisky si multe alte variante, torturile vor ramane in memoria invitatilor la botez pentru un gust desavarsit.

Este important de mentionat ca in laboratorul cofetariei eTorturi se utilizeaza doar ingrediente 100% naturale. Comenzile se fac printr-un proces simplu. Se asigura inclusiv degustari, cu programare anticipata. Livrarile se fac in siguranta in Bucuresti si zonele limitrofe.