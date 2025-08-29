  MENIU  
Home > Advertorial > (P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor

(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor

(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor
.

Foto: Shutterstock

Dorești să transformi traficul tău în venituri printr-un program de afiliere care oferă comisioane mari și este ușor de promovat? Programul de Afiliere TEMU oferă o oportunitate deosebită, pentru platformele de orice tip, de a-și monetiza baza de utilizatori.

TEMU—prescurtare de la Team Up, Price Down—este una dintre platformele globale de comerț electronic cu cea mai rapidă creștere, conectând milioane de consumatori cu o rețea vastă de branduri, producători și comercianți. Dedicată să facă produsele de calitate accesibile la prețuri imbatabile, TEMU a devenit rapid un nume cunoscut la nivel mondial.

Pe baza acestei fundații, Programul de Afiliere TEMU le permite partenerilor să își implice audiențele la nivel global și să câștige comisioane de top dintr-o gamă diversificată de produse cu rate de conversie ridicate. Nu este nevoie de niciun cost inițial—de ce să aștepți? Începe fără riscuri și descoperă oportunități valoroase de câștig încă din prima z.

E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Recomandarea zilei

Ce este Programul de Afiliere TEMU?

Gândește-te la Programul de Afiliere TEMU ca la poarta ta către câștiguri la nivel global. Activ în peste 80 de țări, TEMU le permite afiliaților să ajungă la milioane de cumpărători din întreaga lume. Indiferent dacă administrezi un site de cupoane, un program de loialitate, o soluție de plată sau pur și simplu ai trafic de monetizat, aici există un loc și pentru tine.

Cum funcționează:

„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Recomandarea zilei

Aplică pentru program și obține linkul tău de recomandare, care include cupoane exclusive TEMU sau produse la preț redus.

Distribuie linkul audienței tale — fie pe site, prin notificările aplicației, pe blog sau email newsletter.

Câștigă comisioane atunci când un utilizator nou accesează linkul și plasează o comandă. În plus, primești și o recompensă fixă suplimentară dacă acesta descarcă aplicația TEMU.

(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor
(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor
Foto: TEMU

Cine ar trebui să se alăture Programului de Afiliere TEMU

Scenariile de parteneriat de mai jos sunt doar exemple tipice. Orice platformă care are trafic și canale de distribuție este binevenită în Programul de Afiliere TEMU, chiar dacă marketingul afiliat nu este activitatea ta principală. TEMU este deschis să exploreze noi modalități de colaborare cu tine — aducând oferte exclusive pentru a-ți implica utilizatorii și pentru a crește împreună.

Site-uri de cupoane și oferte: Adaugă cupoanele exclusive TEMU pentru a atrage vânători de reduceri.

  • Site-uri de comparații de prețuri: Integrează catalogul TEMU și prețurile sale avantajoase, astfel încât utilizatorii să găsească mereu cea mai bună valoare — iar tu să-ți crești vânzările prin afiliere.
  • Platforme de plată: Integrează oferte de cumpărături în soluțiile tale de plată, cum ar fi carduri de credit, servicii BNPL („cumpără acum, plătește mai târziu”), portofele electronice sau aplicații bancare cu funcții de shopping.
  • Programe de cashback și loialitate: Oferă beneficii cashback pentru achizițiile realizate pe TEMU sau folosește ofertele exclusive TEMU drept recompense pentru activitățile de implicare a utilizatorilor.
  • Ghiduri de cumpărături și site-uri de recenzii: Transformă ghidurile de cumpărături, recenziile și articolele de recomandări în venituri, prin linkuri directe către produsele TEMU.
  • Alți parteneri potențiali: operatori de telecomunicații, companii de curierat și logistică și alte platforme care doresc să-și extindă oportunitățile de monetizare.
(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor
Foto: TEMU

De ce să te alături Programului de Afiliere TEMU

(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor
Foto: TEMU

Potențial ridicat de câștig

Programul de Afiliere TEMU recunoaște că fiecare partener este diferit. Tocmai de aceea, îți oferă două modele flexibile de parteneriat — astfel încât să alegi strategia care se potrivește cel mai bine audienței tale și îți maximizează veniturile.

  • Model hibrid CPA + CPS

Acest model diferențiază Programul de Afiliere TEMU. Pe lângă comisioane, primești și un bonus fix pentru fiecare utilizator nou care descarcă aplicația TEMU și plasează prima comandă. Asta înseamnă că veniturile tale vin atât din comisioane generoase, cât și din recompense suplimentare — dublându-ți oportunitățile de câștig.

  • Recompense pentru descărcarea aplicației: primești un bonus fix de fiecare dată când un utilizator nou descarcă aplicația TEMU prin linkul tău de recomandare și finalizează prima comandă.
  • Comisioane pentru utilizatori noi: câștigă un comision calculat în funcție de valoarea comenzilor plasate de utilizatorii noi aduși de tine. 
  • Model CPS

Pentru partenerii care preferă simplitatea, acest model oferă comisioane de top pentru toate comenzile realizate prin linkurile tale de afiliat — indiferent dacă au loc pe web sau în aplicație, și fie că utilizatorul este nou sau deja existent.

Beneficii exclusive pentru utilizatorii tăi

TEMU le oferă stimulente atractive — cupoane avantajoase și reduceri mari la o gamă variată de produse, cu oferte care ajung până la 90%. Aceste oferte cresc dorința de cumpărare, precum și loialitatea utilizatorilor, și îți oferă uneltele necesare pentru a dezvolta implicarea utilizatorilor și veniturile platformei tale.

Monitorizare avansată a performanței

  • Tablou de bord pentru performanță
  • TEMU îți oferă instrumente avansate pentru monitorizarea performanței în timp real: clic-uri, comenzi și conversii. Cu dashboard-uri intuitive, analize detaliate și suport API, vei avea vizibilitate completă asupra performanței campaniilor și canalelor tale — permițându-ți să optimizezi pe baza datelor și să gestionezi veniturile într-un mod transparent.
  • Integrare API 
  • TEMU pune la dispoziție o suită completă de API-uri pentru partenerii săi, inclusiv pentru monitorizarea performanței și pentru accesarea datelor de produs. Poți urmări comisioanele în timp real, accesa cataloagele de produse actualizate și integra direct în propriile sisteme — pentru a oferi experiențe de cumpărare personalizate și a maximiza conversiile.

Suport dedicat pentru fiecare partener

TEMU pune la dispoziție o suită completă de API-uri pentru partenerii săi, inclusiv pentru monitorizarea performanței și pentru accesarea datelor de produs. Poți urmări comisioanele în timp real, accesa cataloagele de produse actualizate și integra direct în propriile sisteme — pentru a oferi experiențe de cumpărare personalizate și a maximiza conversiile.

Cum te poți alătura Programului de Afiliere TEMU

Pasul 1. Vizitează pagina de înregistrare

Accesează pagina oficială de înscriere în Programul de Afiliere TEMU (sau caută „TEMU affiliate program”). Selectează Program de Afiliere și înscrie-te.

(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor
Foto: TEMU

Pasul 2. Completează datele tale

Completează corect toate informațiile necesare despre afacerea și datele tale de contact.

Pasul 3. Trimite aplicația pentru revizuire

Aplicația ta va fi analizată de echipa TEMU Affiliate. Vei primi un e-mail cu rezultatul în maximum 7 zile lucrătoare.

Pasul 4. Contact suport unu-la-unu

După aprobare, un manager de afiliere TEMU te va contacta prin e-mail pentru a-ți oferi îndrumare personalizată și pentru a te ajuta să începi. Nu uita să îți verifici periodic inboxul!

Cum să îți maximizezi câștigurile cu Programul de Afiliere TEMU

(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor
Foto: TEMU

Iată câteva sfaturi pentru a-ți crește veniturile prin promovări eficiente către audiența ta:

  1. Definește-ți nișa și audiența – Înțelege demografia, interesele și obiceiurile de cumpărături ale publicului tău pentru a-ți direcționa mai bine promovările.
  1. Evidențiază ofertele TEMU – Afișează pachetele de cupoane și produsele reduse în zone vizibile, precum bannere pe site, pop-up-uri sau notificări în aplicație.
  1. Creează și folosește o listă de e-mail – Trimite newslettere cu oferte TEMU, promoții de sezon și selecții de produse relevante pentru a menține interesul abonaților.
  1. Promovează pe rețelele sociale – Folosește-ți canalele sociale pentru a distribui ofertele TEMU, creând postări atractive, stories sau videoclipuri care trimit direct către linkurile tale de afiliat.
  1. Creează conținut de calitate – Pe bloguri, site-uri de recenzii sau platforme de conținut, scrie recenzii detaliate de produse, ghiduri de cadouri sau sfaturi de cumpărături care evidențiază produsele TEMU.

Întrebări frecvente (FAQ)

  1. Cine poate să se alăture Programului de Afiliere TEMU?

Orice platformă cu trafic de utilizatori—site-uri de cupoane, aplicații de plată, programe de loialitate, site-uri de conținut etc. Chiar dacă marketingul afiliat nu este principala ta activitate, poți explora oportunitățile de creștere cu TEMU.

  1. Pot să îmi extind promovarea la nivel internațional?

Da. Cu o singură înregistrare, poți promova Programul de Afiliere TEMU în peste 80 de țări, atrăgând utilizatori din întreaga lume și maximizând veniturile.

  1. Ce modele de parteneriate sunt disponibile?

Două opțiuni flexibile:

Model Hibrid CPS + CPA: Câștigă comisioane din comenzile utilizatorilor noi și o recompensă fixă atunci când un utilizator adus de tine descarcă aplicația TEMU și face prima comandă.

Model CPS: Câștigă comisioane din toate comenzile, indiferent dacă utilizatorii sunt noi sau existenți, pe web sau în aplicație.

  1. Cum pot promova produsele TEMU eficient?

Evidențiază ofertele pe bannere sau în newslettere, creează conținut precum recenzii sau ghiduri, distribuie pe rețelele sociale și monitorizează performanța pentru a optimiza rezultatele.

  1. Ce suport oferă TEMU?

Fiecare partener de afaceri primește un manager de afiliere dedicat pentru onboarding, configurarea tehnică și optimizarea campaniilor—mereu un punct de contact direct pentru orice întrebări.

  1. Care sunt costurile inițiale?

Niciunul! Partenerii pot începe fără riscuri, fără investiții inițiale.

Înscrie-te acum în Programul de Afiliere TEMU

Ești gata să transformi traficul tău în venituri reale? Programul de Afiliere TEMU îți oferă un potențial remarcabil de câștig, produse cu rată mare de conversie și acoperire globală în peste 80 de țări. Cu opțiuni flexibile de parteneriate și suport personalizat, poți atrage utilizatori și crește tranzacțiile ca niciodată înainte. Clic aici pentru a te alătura Programului de Afiliere TEMU și începe să câștigi încă de astăzi!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”
Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”
Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii
Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Elle
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: „Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe”
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: „Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe”
Amal și George Clooney au făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. Avocata a purtat o rochie spectaculoasă și îndrăzneață pe covorul roșu. FOTO
Amal și George Clooney au făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. Avocata a purtat o rochie spectaculoasă și îndrăzneață pe covorul roșu. FOTO
DailyBusiness.ro
Deputatul AUR Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mail de amenințare. „Când te reclami la poliție?”
Deputatul AUR Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mail de amenințare. „Când te reclami la poliție?”
Cum arată topul destinațiilor de vacanță ale românilor. Țara „surpriză” care se clasează pe locul 3
Cum arată topul destinațiilor de vacanță ale românilor. Țara „surpriză” care se clasează pe locul 3
A1.ro
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok
David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze
Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram
Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram
Bianca și Marian Grozavu de la Insula Iubirii s-au dat de gol. Cei doi încă formează un cuplu
Bianca și Marian Grozavu de la Insula Iubirii s-au dat de gol. Cei doi încă formează un cuplu
Observator News
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina
Libertatea pentru Femei
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Cine este Andrei Jianu, polițistul erou care l-a apărat pe livratorul asiatic, umilit de un român: Cum a fost pedepsit atacatorul VIDEO
Cine este Andrei Jianu, polițistul erou care l-a apărat pe livratorul asiatic, umilit de un român: Cum a fost pedepsit atacatorul VIDEO
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Veste tristă pentru pacienții care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau urmează tratamente cu antibiotice
Veste tristă pentru pacienții care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau urmează tratamente cu antibiotice
Gata cu căpușele! Acţiune de dezinsecţie pe domeniul public
Gata cu căpușele! Acţiune de dezinsecţie pe domeniul public
Bucureștiul se transformă într-un oraș verde. Ce proiecte și măsuri sunt luate de Ministerul Mediului pentru îmbunătățirea calității aerului
Bucureștiul se transformă într-un oraș verde. Ce proiecte și măsuri sunt luate de Ministerul Mediului pentru îmbunătățirea calității aerului
Ministerul Sănătății din Franța ordonă pregătirea spitalelor pentru război până în martie 2026
Ministerul Sănătății din Franța ordonă pregătirea spitalelor pentru război până în martie 2026
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton