(P) Programul de Afiliere TEMU: Ghidul Complet pentru Creșterea Veniturilor și a Implicării Utilizatorilor

Dorești să transformi traficul tău în venituri printr-un program de afiliere care oferă comisioane mari și este ușor de promovat? Programul de Afiliere TEMU oferă o oportunitate deosebită, pentru platformele de orice tip, de a-și monetiza baza de utilizatori.

TEMU—prescurtare de la Team Up, Price Down—este una dintre platformele globale de comerț electronic cu cea mai rapidă creștere, conectând milioane de consumatori cu o rețea vastă de branduri, producători și comercianți. Dedicată să facă produsele de calitate accesibile la prețuri imbatabile, TEMU a devenit rapid un nume cunoscut la nivel mondial.

Pe baza acestei fundații, Programul de Afiliere TEMU le permite partenerilor să își implice audiențele la nivel global și să câștige comisioane de top dintr-o gamă diversificată de produse cu rate de conversie ridicate. Nu este nevoie de niciun cost inițial—de ce să aștepți? Începe fără riscuri și descoperă oportunități valoroase de câștig încă din prima z.

Ce este Programul de Afiliere TEMU?

Gândește-te la Programul de Afiliere TEMU ca la poarta ta către câștiguri la nivel global. Activ în peste 80 de țări, TEMU le permite afiliaților să ajungă la milioane de cumpărători din întreaga lume. Indiferent dacă administrezi un site de cupoane, un program de loialitate, o soluție de plată sau pur și simplu ai trafic de monetizat, aici există un loc și pentru tine.

Cum funcționează:

Aplică pentru program și obține linkul tău de recomandare, care include cupoane exclusive TEMU sau produse la preț redus.

Distribuie linkul audienței tale — fie pe site, prin notificările aplicației, pe blog sau email newsletter.

Câștigă comisioane atunci când un utilizator nou accesează linkul și plasează o comandă. În plus, primești și o recompensă fixă suplimentară dacă acesta descarcă aplicația TEMU.

Foto: TEMU

Cine ar trebui să se alăture Programului de Afiliere TEMU

Scenariile de parteneriat de mai jos sunt doar exemple tipice. Orice platformă care are trafic și canale de distribuție este binevenită în Programul de Afiliere TEMU, chiar dacă marketingul afiliat nu este activitatea ta principală. TEMU este deschis să exploreze noi modalități de colaborare cu tine — aducând oferte exclusive pentru a-ți implica utilizatorii și pentru a crește împreună.

Site-uri de cupoane și oferte: Adaugă cupoanele exclusive TEMU pentru a atrage vânători de reduceri.

Site-uri de comparații de prețuri: Integrează catalogul TEMU și prețurile sale avantajoase, astfel încât utilizatorii să găsească mereu cea mai bună valoare — iar tu să-ți crești vânzările prin afiliere.

Integrează catalogul TEMU și prețurile sale avantajoase, astfel încât utilizatorii să găsească mereu cea mai bună valoare — iar tu să-ți crești vânzările prin afiliere. Platforme de plată: Integrează oferte de cumpărături în soluțiile tale de plată, cum ar fi carduri de credit, servicii BNPL („cumpără acum, plătește mai târziu”), portofele electronice sau aplicații bancare cu funcții de shopping.

Integrează oferte de cumpărături în soluțiile tale de plată, cum ar fi carduri de credit, servicii BNPL („cumpără acum, plătește mai târziu”), portofele electronice sau aplicații bancare cu funcții de shopping. Programe de cashback și loialitate: Oferă beneficii cashback pentru achizițiile realizate pe TEMU sau folosește ofertele exclusive TEMU drept recompense pentru activitățile de implicare a utilizatorilor.

Oferă beneficii cashback pentru achizițiile realizate pe TEMU sau folosește ofertele exclusive TEMU drept recompense pentru activitățile de implicare a utilizatorilor. Ghiduri de cumpărături și site-uri de recenzii: Transformă ghidurile de cumpărături, recenziile și articolele de recomandări în venituri, prin linkuri directe către produsele TEMU.

Transformă ghidurile de cumpărături, recenziile și articolele de recomandări în venituri, prin linkuri directe către produsele TEMU. Alți parteneri potențiali: operatori de telecomunicații, companii de curierat și logistică și alte platforme care doresc să-și extindă oportunitățile de monetizare.

Foto: TEMU

De ce să te alături Programului de Afiliere TEMU

Foto: TEMU

Potențial ridicat de câștig

Programul de Afiliere TEMU recunoaște că fiecare partener este diferit. Tocmai de aceea, îți oferă două modele flexibile de parteneriat — astfel încât să alegi strategia care se potrivește cel mai bine audienței tale și îți maximizează veniturile.

Model hibrid CPA + CPS

Acest model diferențiază Programul de Afiliere TEMU. Pe lângă comisioane, primești și un bonus fix pentru fiecare utilizator nou care descarcă aplicația TEMU și plasează prima comandă. Asta înseamnă că veniturile tale vin atât din comisioane generoase, cât și din recompense suplimentare — dublându-ți oportunitățile de câștig.

Recompense pentru descărcarea aplicației: primești un bonus fix de fiecare dată când un utilizator nou descarcă aplicația TEMU prin linkul tău de recomandare și finalizează prima comandă.

primești un bonus fix de fiecare dată când un utilizator nou descarcă aplicația TEMU prin linkul tău de recomandare și finalizează prima comandă. Comisioane pentru utilizatori noi: câștigă un comision calculat în funcție de valoarea comenzilor plasate de utilizatorii noi aduși de tine.

câștigă un comision calculat în funcție de valoarea comenzilor plasate de utilizatorii noi aduși de tine. Model CPS

Pentru partenerii care preferă simplitatea, acest model oferă comisioane de top pentru toate comenzile realizate prin linkurile tale de afiliat — indiferent dacă au loc pe web sau în aplicație, și fie că utilizatorul este nou sau deja existent.

Beneficii exclusive pentru utilizatorii tăi

TEMU le oferă stimulente atractive — cupoane avantajoase și reduceri mari la o gamă variată de produse, cu oferte care ajung până la 90%. Aceste oferte cresc dorința de cumpărare, precum și loialitatea utilizatorilor, și îți oferă uneltele necesare pentru a dezvolta implicarea utilizatorilor și veniturile platformei tale.

Monitorizare avansată a performanței

Tablou de bord pentru performanță

TEMU îți oferă instrumente avansate pentru monitorizarea performanței în timp real: clic-uri, comenzi și conversii. Cu dashboard-uri intuitive, analize detaliate și suport API, vei avea vizibilitate completă asupra performanței campaniilor și canalelor tale — permițându-ți să optimizezi pe baza datelor și să gestionezi veniturile într-un mod transparent.

Integrare API

TEMU pune la dispoziție o suită completă de API-uri pentru partenerii săi, inclusiv pentru monitorizarea performanței și pentru accesarea datelor de produs. Poți urmări comisioanele în timp real, accesa cataloagele de produse actualizate și integra direct în propriile sisteme — pentru a oferi experiențe de cumpărare personalizate și a maximiza conversiile.

Suport dedicat pentru fiecare partener

TEMU pune la dispoziție o suită completă de API-uri pentru partenerii săi, inclusiv pentru monitorizarea performanței și pentru accesarea datelor de produs. Poți urmări comisioanele în timp real, accesa cataloagele de produse actualizate și integra direct în propriile sisteme — pentru a oferi experiențe de cumpărare personalizate și a maximiza conversiile.

Cum te poți alătura Programului de Afiliere TEMU

Pasul 1. Vizitează pagina de înregistrare

Accesează pagina oficială de înscriere în Programul de Afiliere TEMU (sau caută „TEMU affiliate program”). Selectează Program de Afiliere și înscrie-te.

Foto: TEMU

Pasul 2. Completează datele tale

Completează corect toate informațiile necesare despre afacerea și datele tale de contact.

Pasul 3. Trimite aplicația pentru revizuire

Aplicația ta va fi analizată de echipa TEMU Affiliate. Vei primi un e-mail cu rezultatul în maximum 7 zile lucrătoare.

Pasul 4. Contact suport unu-la-unu

După aprobare, un manager de afiliere TEMU te va contacta prin e-mail pentru a-ți oferi îndrumare personalizată și pentru a te ajuta să începi. Nu uita să îți verifici periodic inboxul!

Cum să îți maximizezi câștigurile cu Programul de Afiliere TEMU

Foto: TEMU

Iată câteva sfaturi pentru a-ți crește veniturile prin promovări eficiente către audiența ta:

Definește-ți nișa și audiența – Înțelege demografia, interesele și obiceiurile de cumpărături ale publicului tău pentru a-ți direcționa mai bine promovările.

Evidențiază ofertele TEMU – Afișează pachetele de cupoane și produsele reduse în zone vizibile, precum bannere pe site, pop-up-uri sau notificări în aplicație.

Creează și folosește o listă de e-mail – Trimite newslettere cu oferte TEMU, promoții de sezon și selecții de produse relevante pentru a menține interesul abonaților.

Promovează pe rețelele sociale – Folosește-ți canalele sociale pentru a distribui ofertele TEMU, creând postări atractive, stories sau videoclipuri care trimit direct către linkurile tale de afiliat.

Creează conținut de calitate – Pe bloguri, site-uri de recenzii sau platforme de conținut, scrie recenzii detaliate de produse, ghiduri de cadouri sau sfaturi de cumpărături care evidențiază produsele TEMU.

Întrebări frecvente (FAQ)

Cine poate să se alăture Programului de Afiliere TEMU?

Orice platformă cu trafic de utilizatori—site-uri de cupoane, aplicații de plată, programe de loialitate, site-uri de conținut etc. Chiar dacă marketingul afiliat nu este principala ta activitate, poți explora oportunitățile de creștere cu TEMU.

Pot să îmi extind promovarea la nivel internațional?

Da. Cu o singură înregistrare, poți promova Programul de Afiliere TEMU în peste 80 de țări, atrăgând utilizatori din întreaga lume și maximizând veniturile.

Ce modele de parteneriate sunt disponibile?

Două opțiuni flexibile:

• Model Hibrid CPS + CPA: Câștigă comisioane din comenzile utilizatorilor noi și o recompensă fixă atunci când un utilizator adus de tine descarcă aplicația TEMU și face prima comandă.

• Model CPS: Câștigă comisioane din toate comenzile, indiferent dacă utilizatorii sunt noi sau existenți, pe web sau în aplicație.

Cum pot promova produsele TEMU eficient?

Evidențiază ofertele pe bannere sau în newslettere, creează conținut precum recenzii sau ghiduri, distribuie pe rețelele sociale și monitorizează performanța pentru a optimiza rezultatele.

Ce suport oferă TEMU?

Fiecare partener de afaceri primește un manager de afiliere dedicat pentru onboarding, configurarea tehnică și optimizarea campaniilor—mereu un punct de contact direct pentru orice întrebări.

Care sunt costurile inițiale?

Niciunul! Partenerii pot începe fără riscuri, fără investiții inițiale.

Înscrie-te acum în Programul de Afiliere TEMU

Ești gata să transformi traficul tău în venituri reale? Programul de Afiliere TEMU îți oferă un potențial remarcabil de câștig, produse cu rată mare de conversie și acoperire globală în peste 80 de țări. Cu opțiuni flexibile de parteneriate și suport personalizat, poți atrage utilizatori și crește tranzacțiile ca niciodată înainte. Clic aici pentru a te alătura Programului de Afiliere TEMU și începe să câștigi încă de astăzi!

