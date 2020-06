Am început să folosesc dispozitivele FOREO în 2017, iar micuțele sfere din silicon cu peri moi au devenit preferatele mele în materie de instrumente pentru frumusețea feminină, cu toate că de-a lungul vremii, grație jobului de beauty editor, am mai încercat și alte opțiuni. Tot în acea vreme descoperisem că exfolierea tenului cel puțin de două ori pe săptămână este una dintre cele mai simple și eficiente metode pentru a-ți menține tenul curat și catifelat.

Cu periile de curățare FOREO (am avut LUNA mini, LUNA play, LUNA 2, chiar și ESPADA – cu lumină LED contra-acneei) procesul era mai plăcut și, odată ce îndepărtam celulele moarte adunate la suprafața pielii și în zone de regulă mai încărcate (precum lateralele nasului, bărbie), machiajul se așeza ulterior mai bine. Fondul de ten nu mai „crăpa“, nu se mai strângea inestetic în ridurile de expresie și chiar simțeam pielea mai fină atunci când treceam degetele peste ea.

Normal că trebuia să upgradez raftul cu „bunătăți“ de beauty, iar în 2018 am încercat UFO – cel mai avansat dispozitiv de tratament facial din lume, care a și fost premiat în sensul acesta. UFO este un tratament pe bază de lumină LED, care durează 90 de secunde (pe care le savurez la maxim, recunosc!) și se folosește alături de diverse tipuri de măști tip șervețel, infuzate cu numeroase subtanțe benefice pentru ten și pe care le poți alege în funcție de necesitățile tenului tău.

Acum, în 2020, FOREO doar ce a anunțat UFO 2 – versiunea îmbunătățită a lui UFO din 2018. Concret, ce funcții sunt upgradate? Terapia cu lumină LED are acum spectru complet, device-ul se încălzește de 5 ori mai rapid și are o putere mai mare decât predecesorul său. Tehnologia care stă la baza dispozitivului UFO 2 are 4 componente și e interesantă de știut:

Lumina LED cu spectru complet are 8 lumini LED diferite, iar fiecare lumină are activează în mod expert ingredientele-cheie din formula fiecărei măști, pregătind un tratament personalizat (contra ridurilor fine, a inflamațiilor, a roșeții, pentru uniformizarea culorii tenului și diminuarea primelor semne de îmbătrânire etc, în funcție de fiecare culoare a luminii LED)

Termo-terapia (încălzirea) înmoaie pielea și deschide porii, pentru ca ingredientele măștii să pătrundă mai profund

Crio-terapia (răcirea) ajută pielea să capete un aspect mai suplu, micșorează porii în timp și diminuează umflăturile

Cele 10 mii de pulsații T-Sonic pe minut asigură un masaj facial relaxant, dar totodată contribuie la difuzarea tensiunii musculare faciale pentru a netezi aspectul liniilor fine și pentru a reduce umflăturile

Cum folosești exact UFO 2?

Descarci aplicația FOREO din Android sau Apple Store

Pornește Bluetooth în telefon și ține apăsat pe butonul de alimentare universal pentru a debloca și înregistra dispozitivul UFO 2 pentru prima dată. Device-ul se va conecta la telefonul tău, totul merge simplu

Alege una dintre măștile UFO Power Activated pe care le ai (și care apropo, sunt compatibile doar cu dispozitvele UFO), așaz-o pe dispozitivul UFO și fixeaz-o cu inelul din plastic transparent din dotare. Excesul de esență din măscuța tip șervețel o poți distribui pe zona gâtului.

Acum scanează cu telefonul codul de bare de pe spatele ambalajului măștii. Device-ul va porni tratamentul facial spa în câteva secunde, iar tu urmezi instrucțiunile. Poziționezi pe ten partea cu masca infuzată și plimbi dispozitivul pe față, folosind mișcări circulare, ca de masaj blând. Luminile LED alternează, iar după 90 de secunde tratamentul este la final. Dacă vrei, poți repeta răsfățul, cu un alt tip de mască.

Dacă a rămas mult produs pe față, îl poți masa în piele cu ajutorul degetelor sau îl poți îndepărta cu o cotonetă de vată. Continuă cu pașii de skincare obișnuiți.

Scoate inelul de fixare de pe dispozitiv, aruncă masca și clătește sub apă călduță atât dispozitivul UFO 2, cat și inelul de fixare. Șterge cu un prosopel moale, lasă la uscat dacă e necesar, pune la loc inelul și așază device-ul pe suportul cu care vine în pachet.

Eu folosesc UFO 2 cel puțin o dată pe săptămână și neapărat înaintea oricărei ieșiri în oraș, mai ales că acum restricțiile de deplasare s-au relaxat ☺.

Dispozitivul FOREO UFO 2 este disponibil în magazinele Douglas și pe www.douglas.ro

Material susțnut de FOREO.