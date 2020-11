Aparatul dentar este soluția pentru rezolvarea problemelor cauzate de inghesuirile dentare. Este o metodă care îi sperie chiar și pe cei mai curajoși pentru că implică multa răbdare si cateodata si disconfort.

Dacă încă eziți să îți îndrepți dinții din diverse motive subiective, poți apela la un aparat dentar invisalign. Toate fricile sau suspiciunile tale vor fi demontate pentru că:

Nu se compară cu nimic din ce ai văzut până acum – Utilizează tehnologie de ultimă generație, imagini 3d și un plan de tratament personalizat in functie de nevoile tale.

Este format doar din seturi de gutiere – realizate dintr-un material transparent, elastic dar rezistent; gutierele trebuie schimbate o dată la 10 zile și nu este necesară vizita la medic.

Confort garantat – Îl poți scoate oricând dorești fără probleme. Nu va împiedica periajul dentar și nu îți va impune restricții privind alimentele consumate. Nu mai trebuie să îți faci griji înainte de a te așeza la masă. După puțin timp în care l-ai purtat, te vei obișnui cu el și nici nu îi vei mai simți prezența.

Fără probleme legate de estetică – Este transparent, așa că nu mai trebuie să înduri glumițe legate de felul în care arăți cu aparat dentar. Ba mai mult, mulți nici măcar nu vor observa că îl ai.

Proiectat 100% cu ajutorul tehnologiei – medicul analizează și decide cum și când se va mișca fiecare dinte în parte, pentru a avea un rezultat corect, atât din punctul de vedere al frumuseții zâmbetului, cât și al sănătății acestuia. Tu vei vedea planul de tratament ca un film 3D în care e reprodusă exact secvența de mișcare a dinților tăi către zâmbetul perfect.

Poate fi utilizat cu succes la orice vârstă și pentru aproape orice problemă dentară – spații prea mari între dinți, dinții strâmbi ori înghesuiți.

Timpul de tratament poate fi înjumătățit față de tratamentul cu un aparat dentar fix, obișnuit. Zâmbetul e garantat perfect

Investiția financiară este destul de ridicată la începutul tratamentului, dar se amortizează pe parcursul ședințelor lunare destinate controlului, iar la finalul tratamentului vei vedea că investiția este similară cu cea pe care ai fi făcut-o într-un aparat ceramic, de exemplu. Totuși, în cazul aparatului Invisalign, confortul, siguranța și calitatea ating cote maxime.

“Eu am purtat aparatul dentar Invisalign și am avut o experiență foarte plăcută, atât de diferită de purtarea unui aparat dentar fix. Elegant și foarte comod, dintîi mei s-au îndreptat foarte repede. După așa o experiență diferința cu Invisalign am ales să îl fac cunoscut pacienților mei, pentru că toți să poată obține mai usot un un zâmbet frumos și sănătos.” – ne mărturisește medicul stomatolog Alexandra Mircea.

În ciuda faptului că este realizat în SUA, poți apela la un cabinet stomatologic Bucuresti pentru a obține un aparat dentar invisalign. Dinții tăi vor arăta în sfârșit așa cum ți-ai dorit dintotdeauna datorită aparaturii moderne. Eforturile depuse vor fi minime, nu vei simți că porți un aparat dentar, iar rezultatele vor apărea înainte de a putea să-ți dai seama. Ulterior, când termini prietenia cu aparatul dentar, vei putea să zâmbești constant de fiecare dată vei avea ocazia.