Asociația Sută la Sută Românesc a lansat în parteneriat cu cinci licee din București un program pilot al programului educațional despre mâncatul conștient, cu atenție și cu intenție. Programul “Gustă cu atenție. Bucură-te de moment” se derulează în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și este susținut de Mondelēz International, lider global pe piața gustărilor.

Obiectivul principal al programului este îmbunătățirea modului în care tinerii iau gustările, ca parte a unui stil de viață echilibrat, ajutând la construirea unei relații mai sănătoase cu mâncarea.

Mădălina Preda a fost printre primele persoane care s-a alăturat proiectului încă de la început. Mădălina este Planning Expert – un domeniu nou în România. Lector și formator, se mândrește prin a fi primul creator de cursuri pe teme de organizare și planificare dedicate atât adulților cât și adolescenților, cu 12 cursuri, workshop-uri și ateliere la activ susținute atât în România, cât și în străinătate. Cu un curaj de invidiat și un altruism pe măsură, își face o misiune personală din a aduce principiile organizării și planificării pe băncile școlilor, fiindcă „acestea sunt instrumente vitale pentru o bună funcționare a viitorului adult în dinamica societății zilelor noastre”.

De câțiva ani ești Professional Organizer & Planning Expert. Ne poți spune în câteva cuvinte ce înseamnă mai exact?

Organizarea profesionistă este un domeniu nou în România, care abia acum își croiește drum în peisaj. În străinătate, însă, consultanța în organizare este la mare căutare și, dacă ar fi să ne luăm după isteria creată de Marie Kondo și doamnele de la The Home Edit, aș putea afirma că este o profesie de top în zilele noastre.

Pe românește, organizez casele și birourile oamenilor, readuc ordinea în spații și asist la refuncționalizarea sau relocarea lor.

În ceea ce privește planificarea, ea este un instrument esențial pentru funcționarea în societatea actuală, o aptitudine care, alături de managementul timpului și organizare personală, nu trebuie să lipsească din ”portofoliul” de aptitudini al tinerilor și adulților.

Anul trecut te-ai alăturat echipei de implementare a ediției pilot a programului „Gustă cu atentie. Bucură-te de moment!”. Povește-ne despre rolul tău in cadrul acestui program și de ce ai decis să te implici.

Noi predăm în școli matematică, limbi străine, fizică și biologie și multe alte discipline. Folositoare toate. Acestora însă încep să li se alăture ”materii” cum ar fi inteligența emoțională, educația financiară, vorbirea în public, iar eu vin și susțin educarea tinerilor în planificare și organizare, doi piloni de bază ai funcției executive.

M-am alăturat proiectului „Gustă cu atenție. Bucură-te de moment!” tocmai fiindcă aici am fost la intersecția acestor două coordonate: planificare și educarea celor tineri.

Aria mea de expertiză acoperă lucrul cu timpul și setarea realistă de obiective, iar în cadrul acestui proiect eu am acoperit zona de planificare a zilei, săptămânii, lunii, planificarea meselor, setarea de obiective pe termen mediu și scurt și alcătuirea efectivă a unui planner de tipul Bullet Journal.

Într-o notă personală, sunt mamă de trei, și fac parte din generația care, imediat după revoluție, a avut ”liber” la toate libertățile alimentare și excesele vestului. Ce, cum, dar mai ales de ce mâncăm este unul dintre subiectele care mă preocupă și în care eu însămi am nevoie de ghidaj.

La finalul acestui program, 10 elevi de liceu din cele 5 licee implicate au susține un curs despre metoda Bullet Journal. Ne poți spune mai multe despre aceasta?

Cursul de Bullet Journal pentru adolescenți este într-un fel cireașa de pe tort pentru copii, fiindcă, după toată implicarea în proiect, au avut parte de 3 sesiuni în care au sedimentat informațiile căpătate și și-au creat propriul jurnal, pe care îl pot folosi acum pentru următoarele 12 luni. Am vorbit despre bazele și principiile planificării, ce facem și ce nu facem cu timpul nostru, cât este el de valoros, cum alegem să îl petrecem și în ce îl investim.

Am lucrat și la planurile noastre de viitor, ce dorim să realizăm până la finele anului și care sunt reperele acestui an, ce ar fi grozav să se întâmple, ce ne-ar umple sufletul de bucurie.

Am mai lucrat și la capitolul ”obiceiuri bune”, metode de planificare a celor 24 de ore din zi și cum alegem ceea ce este prioritar pentru noi la un anumit moment.

Este multă informație și este mult de dus și pentru un adult, dar e tare bine să începem să lucrăm cu instrumentele astea de la o vârstă cât mai fragedă.

Cum au primit elevii de liceu acest proiect și partea despre tehnica Bullet Journal – BuJo?

Aici cred că cel mai bine ar fi să îi întrebăm pe ei, dar eu m-am bucurat de atenția lor, de entuziasmul și de…. jurnalele lor. Adolescenții sunt extrem de generoși când vine vorba să împartă planurile lor de viitor, ideile și dorințele lor, vor să fie auziți, au nevoie să poarte dialoguri și să fie încurajați să meargă înainte.

Pentru majoritatea dintre ei, tehnica Bullet Journal a fost o noutate, dar am avut și copii care erau familiarizați cu ea și chiar o domnișoară care avea deja un jurnal setat și planifica în el.

Cum crezi că îi va ajuta pe elevi metoda BuJo în planificarea diverselor activități, nu doar cele ce țin de mâncatul conștient?

În primul rând, orice demers de planificare îi va pune imediat în contact cu Timpul lor. Cu orele care se scurg, cu orele care au mai rămas, cu ideea de termen-limită și de traseu care trebuie parcurs.

Noi acoperim mult mai mult de atât: planificarea îi va ajuta să nu se mai simtă copleșiți de dimensiunea unui proiect, să știe de unde să îl înceapă și cum să îl etapizeze fără teamă, iar apoi să îl și finalizeze.

Este o metodă simplă care se pretează oricărui tip de obiectiv sau proiect, fie el de ordin personal, de studiu sau legat de stil de viață și pasiuni.

Prin planificare implementăm de fapt un mod structurat și obiectiv de a gândi și, dacă facem asta consecvent, zi de zi, vom integra acest mod de analiză în viața noastră de zi cu zi fără nici un fel de efort.

Cât de important ar trebui să fie managementul timpului și planificarea unui orar zilnic?

Ambele sunt esențiale pentru buna noastră funcționare. Fizică, mentală și emoțională.

Nimeni nu se simte bine în incertitudine, nimeni nu se bucură de sentimentul de sufocare pe care o listă interminabilă de ”De făcut” ți-l dă, nimeni nu vrea să se simtă inutil, incapabil sau depășit de evenimente, copleșit, luat pe sus de propria sa viață.

Un bun management al timpului ne va da o siguranță de neprețuit, faptul că putem concepe și urma un plan ne va impulsiona să facem asta iar și iar, în diferite domenii ale vieții noastre. Sentimentul de încredere în sine va crește, ne vom simți mai puțin tensionați, vom fi mai relaxați și vom avea o senzație plăcută de control.

Daca ai putea să introduci o oră de opțional în școlile cu ciclu gimnazial și licee, care ar fi aceasta și de ce?

Evident, una dintre cele două discipline pe care eu le predau: organizare sau planificare. Nu pot alege între ele, sunt interdependente și la fel de importante amândouă. Nu putem organiza fără un plan și nu avem cum să planificăm dacă nu suntem obișnuiți să gândim structurat și orientat către rezultat (adică, organizat).

Dacă ai fi din nou la liceu, ce ai vrea să îți transmiți la vârsta aceea?

Mi-aș transmite să dau importanța cuvenită SOMNULUI, m-aș sfătui să îmi creez și să urmăresc un program sănătos de somn. Dacă aș fi știut asta din adolescență, sigur aș fi ajuns la rezultatele mele cu mai puțin efort și într-un timp cu mult mai scurt. De asemenea, știu că dacă mi-aș fi reglat relația cu somnul, aș fi mâncat mai sănătos și sigur-sigur aș fi avut mai multă energie pentru mișcare. Ceea ce eu nu am prea făcut în tinerețe.