Ești pregătită să încerci cea mai cool manichiură a anului?

2021 vine cu o dorință puternică de a ne exprima personalitatea, fie că o facem prin machiaj, vestimentație sau manichiură. De altfel, specialiștii din aceste domenii au prezis că după un 2020 atât de greu și restrictiv, vom simți nevoia să ne binedispunem prin machiaje grafice și combinații vestimentare îndrăznețe. La fel stau lucrurile și în cazul manichiurii.

Pentru că am vrut să aflăm care va fi cea mai trendy manichiură a anului 2021, am stat de vorbă cu Maria Dobre, Nail Technician & Trainer pentru Cupio.ro . De la ea am aflat că anul acesta se vor purta grafismele sofisticate, ce îți permit să-ți folosești imaginația și să te joci cu decorarea unghiilor tale.

“Indiferent dacă ne referim la unghiile naturale sau la unghiile tehnice (cu oja semipermanentă, cu gel, acryloripoligel), lungimea și forma manichiurii va fi adaptată și proporționată ținând cont întotdeauna de formatul unghiei naturale”, explică Maria Dobre.

Grafismele sunt la putere

Maria Dobre îți explică particularitățile manichiurilor grafice:

“Dacă îți dorești o manichiură care să iasă în evidență, cu siguranță poți apela la tehnicianul tău favorit pentru a beneficia de o manichiură grafică, ce te va scoate din anonimat. Uneori ne este greu să decidem ce culoare vom alege pentru a ne înfrumuseța manichiura, dar când ne gândim și la un design, parcă ne pierdem în multitudinea de opțiuni.

Manichiura grafică poate fi compusă din elemente precum: linii, buline, combinații geometrice, splash-uri cu tentă minimalistă.

Dacă preferi o manichiură uni, simplă, dar îți dorești și un design interesant, am soluția ideală pentru tine! Apelează la stickere de unghii sau tatuaje fine, sub forma siluetelor feminine sau poate un mesaj creativ! Tipul acesta de grafism este foarte ușor de purtat, e simplu de realizat și arată foarte chic”, dezvăluie specialistul.

Dacă îți place stilul abstract, Maria Dobre îți recomandă un design grafic cu elemente curbate, ondulate, foarte actuale în 2021. Combinațiile de culori pot fi din aceeași paleta de nuanțe sau pot fi total contrastante. Dacă te-ai plictisit de clasicul French, poți opta pentru o manichiură personalizată, cu un French dublu, repoziționat pe diagonală!

Manichiura geometrică poate fi și ea considerată un grafism. Și te poți juca creând modele creative – imaginația este limita.

Maria Dobre, Nail Technician & Trainer pentru Cupio.ro îți prezintă o variantă geometrică minimalistă și una mai complexă, tip vitraliu și cu contur. Interesant, nu? Acest tip de manichiură ți se va potrivi perfect dacă îți dorești să ieși din anonimat!

Nu în ultimul rând, am aflat ca se poartă la fel de mult manichiura grafică abstractă, cu design de linii, puncte, splash-uri care pot fi combinate atât în culori neutre, cat și în contrast cu nuanțe puternice!

Manichiura pentru bărbați?

În ultima perioadă vedem din ce în ce mai mult bărbați care se preocupă de îngrijirea manichiurii lor, dar și de decorarea acesteia. Maria Dobre spune că trendul vine din Rusia, dar a fost dintotdeauna regăsit în rândul artiștilor Rock.

Iată cum arată manichiura grafică pentru bărbați:

Ea poate fi decorată cu elemente simple, negre, pictate sau tip tatuaj, ori cu elemente colorate, în funcție de gusturi. Acest tip de “MANicure” prinde din ce în ce mai mult avânt și în România, în rândul influencerilor și al artiștilor.

Pentru că vrem sa încerci și tu cel mai cool trend de machiură al anului, îți împărtășim mai jos trucurile specialistului Maria Dobre, astfel încât să îți alegi tipul de manichiură grafică potrivit pentru tine:

Dacă îți dorești să îți realizezi o manichiură grafică acasă, fără mari eforturi, alege cu încredere un tatuaj sau un sticker! Îți va ușura munca și vei obține un efect WOW!

Poți folosi scotch pentru a trasa linii drepte sau o pensulă subțire cu fir lung, tip liner!

Dacă optezi pentru manichiura cu oja clasică, aplică mereu peste pictură sau sticker un top coat mat sau lucios pentru a prelungi rezistența designului tău!

Ține cont de contrast! Îți dorești ca elementele grafice să fie în contrast cu nuanța din fundal.

Ține cont de cromatică! Poți opta ori pentru un design în culori calde, ori pentru unul în culori reci. Încearcă să nu le combini. Alege nuanțe din aceeași gamă cromatică sau total opuse (contrastante).

Dacă vrei să mergi la sigur, combinația de alb-negru nu va da niciodată greș când vine vorba despre pictura grafică!