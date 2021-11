Oferte irezistiblie de Black Friday la rujuri. Descoperă oferta Oriflame!

Ah…Black Friday! Magazinele deja și-au anunțat ofertele de top și cele mai în tendință branduri pentru femei și-au făcut deja disponibile mult-râvnitele noutăți. Oriflame este un brand care nu face rabat de la tradiție și anunță o serie de reduceri de pret la categoria de rujuri! Este timpul să faci cunoștință cu niște produse profesionale de calitate în culori variate!

Poți opta pentru o schimbare de look cu ajutorul unor rujuri mate de lungă durată într-o nuanță intensă sau poți alege dintr-o categorie de rujuri mai potolite, cum ar fi cele nude cu aspect lucios. Alegerea rujului potrivit poate fi o muncă grea, în special dacă faci cumpărăturile online. Totuși, noi suntem aici să te ajutăm cu alegerea unui produs sau a unor produse potrivite pentru tine de la branduri cunoscute.

Am organizat special pentru tine un ghid profesional în care îți prezentăm rujuri mate sau lichide de top și produse de makeup destinate machiajului buzelor pentru a obține un rezultat în acord cu punctele forte ale conformației tale.

Rămâi alături de noi și vei descoperi pe site la Oriflame nu doar rujuri potrivite în culori variate de la roz la burgundiu, ci și alte accesorii de top cu care să îi oferi zâmbetului tău acel volum destinat să atragă toate privirile.

Alege-ți cel mai bun ruj de buze

Recunoaște! Nu-i așa că ți s-a întâmplat să rămâi blocată la raionul de rujuri în ciuda varietății de nuanțe și branduri de ruj, creion de buze sau luciu de buze disponibile? Dacă ți-ai pus cel puțin o dată întrebarea „Ce culoare de ruj ar trebui să port?”, ne bucurăm să îți fim alături aici și acum și să te ajutăm să descoperi formula de ruj potrivită pentru nuanța pielii tale, cât și pentru trăsăturile feței.

Există atât de multe branduri nuanțe, formule și finisaje diferite de rujuri care îți pot face experiența la cumpărăturile de machiaj mult mai relaxantă decât este în momentul de față. Și, pe lângă că îți alegi în mod profesional rujul și nuanța, ai parte și de reduceri pe măsură la produse și branduri variate!

Buzele tale se vor delecta cu formule de top și finisaje variate dacă alegi să frunzărești oferta de rujuri cu efde la Oriflame: ai de ales între formule de ruj lichid mat sau lucios, rujuri hidratante și formule cu finisaj metalic și de lungă durată.

Fă cunoștință cu rujul potrivit în câțiva pași simpli

Există literalmente sute de rujuri diferite, în tonuri și finisaje variate, așa că găsirea unuia care să ți se potrivească perfect poate fi copleșitoare. Este adevărat că multe nuanțe populare de ruj vor arăta probabil suficient de bine pe tenul tău (cam așa ajung multe doamne să colecteze fără să își dea seama o duzină de rujuri roz), dar cunoașterea subtonului pielii tale te poate ajuta la conturarea unui look de efect.

O culoare poate funcționa excelent pentru un subton cald, în timp ce poate arăta groaznic pentru un subton rece. Reciproca este de asemenea valabilă. Tocmai de aceea, pentru a obține un efect de invidiat, este necesar să adaugi în coș produsele potrivite de buze.

Rujuri pentru subtonul cald al pielii

Dacă subtonul pielii tale este cald, galben sau măsliniu, atunci ar trebui să optezi pentru un machiaj al buzelor într-o nuanță de ruj îndrăzneață: roșu-portocaliu, roșu-cărămiziu și oranj-maroniu sunt nuanțe care oferă culoare și îmbunătățesc aspectul pielii.

Ruj de buze pentru subtonul rece al pielii

Cea mai bună completare a subtonurilor reci de piele este cea dată de un ruj de lungă durată care oferă o strălucire aparte și care transformă buzele radical. Un produs profesional pentru un machiaj de top al buzelor trebuie să fie fuziunea dintre ruj de buze care oferă volum și un aspect cât mai natural.

Alegerile populare de culori sunt: combinația nuanțelor de albastru și violet, dar poți încerca și un roșu vișiniu metalic, așa cum este rujul The ONE Power Shine HD din catalogul Oriflame într-o culoare strălucitoare precum Dazzle Wine. Grăbește-te, perioada aceasta îl găsești la un pret avantajos!

Dincolo de pret, acest ruj de buze se va simți senzațional pe buzele tale! Fiind alcătuit dintr-o combinație de trei de uleiuri naturale cu efect hidratant pentru buzele tale, rujul The One Power Shine HD îți va menține echilibrul natural, iar machiajul buzelor tale se va aplica cu ușurință . În plus, datorită proprietăților antioxidante și vitaminei E, acest ruj de buze ajută la protejarea buzelor împotriva exfolierii.

Ruj de buze pentru subtonul neutru al pielii

Subtonurile neutre funcționează cu o gamă variată de nuanțe, dar și formule de ruj de buze – de la finisaj mat, până la unul lichid. Dacă dispui o nuanță neutră a pielii sau nu ești neapărat sigură care este subtonul tău, încearcă să testezi mai multe culori.

Spre exemplu, un ruj de buze mov se va potrivit mult mai bine pe o pielea mediu colorată, în timp ce tonurile roz de ruj vor arăta excelent pe o piele deschisă. Pe de altă parte, niște nuanțe de ruj puțin mai îndrăznețe, așa cum sunt culorile fructelor de pădure se vor potrivi mai mult pentru pielea mai închisă.

Un ruj de buze nude lichid mat se potrivește oricărei nuanțe de piele. Este așa sau nu?

Că alegi rujul lichid, mat sau lichid mat este mai puțin important. Ce este foarte important, face referire la culoarea de ruj nude potrivită fiecărui tip de ten. Cum un ruj nude se va potrivi excelent pentru toate nuanțele și subtonurile pielii, spre deosebire de un roz, este bine să faci diferența între multiplele nuanțe ale nudeului întâi.

Machiaj și luciu de buze în nuanțe similare culorii pielii

O categorie de rujuri de buze care imită sau se apropie de culoarea pielii poate da bătăi de cap multor doamne și domnișoare. De ce? Pentru că subtonul și nuanța pielii vor intra în conflict cu o culoare nepotrivită a rujului de buze. Ai grijă ce nuanță de ruj de buze adaugi în coș și ferește-te de formule greoaie atunci când alegi un ruj culoarea pielii.

Rujuri cu finish lichid sau mat?

Un finish lichid poate să fie greu de purtat, în timp ce unul mat poate duce întregul makeup la nivelul următor! Pentru un machiaj reușit al buzelor din categoria nuanțelor apropiate culorii pielii nu înseamnă neapărat că nuanța rujului trebuie să fie identică cu nuanța pielii.

Să presupunem că ai găsit un ruj lichid hidratant într-o nuanță care se potrivește cu nuanța reală a buzelor tale, ideea este mai mult să combini acel ruj de buze cu un alt produs care să te ajute să îți subliniezi într-un ton care ți se pare natural. Alege un creion de buze puțin mai închis, dar din aceeași categorie de nuanțe și vei vedea că vei obține un efect senzațional!

Te invităm să descoperi toate reducerile din oferta de produse de machiaj de Black Friday de la Oriflame.ro! De îndată ce intri pe site, vei fi redirecționat către categoriile de produse la prețuri promoționale. Iar dacă îți faci cont Oriflame, vei putea urmări cu ușurință cele mai noi apariții și detalii legate de ofertele brandului!