HUAWEI FreeClip 2. Căști inspirate din designul bijuteriilor, care devin parte din look-ul tău

Moda și tehnologia nu mai sunt demult două domenii care nu au nimic în comun. Ca să fie pe placul utilizatorilor, astăzi, un dispozitiv nu trebuie doar să includă tehnologii de ultimă generație, ci și să-i cucerească din punct de vedere estetic, să corespundă stilului lor. Când moda și funcționalitatea se îmbină în mod fericit, dispozitivele tech devin piese importante dintr-o ținută, iar un exemplu foarte bun sunt noile căști HUAWEI FreeClip 2, disponibile acum în HUAWEI Store.

Accesorii la modă și dispozitive high-tech, în același timp

La prima vedere, FreeClip 2 nu arată deloc ca niște căști. Designul open-ear și forma de clips care le ajută să se prindă de ureche le fac să semene mai mult cu un accesoriu la modă decât cu un dispozitiv tehnologic. La fel ca o bijuterie, HUAWEI FreeClip 2 completează stilul personal, fie că este vorba de ținute office, un stil casual sau unul elegant. Căștile vin în patru nuanțe, astfel încât poți alege modelul care ți se potrivește cel mai bine: Blue, White, Rose Gold și Black.

Confort și stabilitate pe tot parcursul zilei

Designul iconic al acestor căști open-ear aduce îmbunătățiri față de generația anterioară. Fabricat dintr-un silicon lichid, cu memoria formei, conectorul C-bridge se adaptează natural la structura anatomică, ceea ce asigură confort și stabilitate fără să fie nevoie de ajustări constante. Mai ușor și mai mic decât în cazul versiunii anterioare, Comfort Bean a fost proiectat pe baza analizei a peste 10.000 de forme de ureche din întreaga lume, iar sfera acustică vine, la rândul său, cu îmbunătățiri pentru a oferi sunete puternice, în ciuda dimensiunii compacte.

Fiecare cască are o greutate de doar 5,1 g și nu provoacă acea senzație de disconfort care apare după câteva ore de purtare a altor tipuri de căști. Astfel, după o zi întreagă de convorbiri, după zeci de melodii ascultate, deplasări prin oraș și lucru la laptop, practic, vei uita că le porți.

Sunete extrem de clare, chiar și în medii zgomotoase

Căștile open-ear FreeClip 2 sunt ideale pentru stilul de viață modern, urban, pentru că redau sunete clare fără să acopere complet ceea ce se aude în jur. Sunt echipate cu un driver puternic dual-diaphragm, care face ca experiența de ascultare să fie mai captivantă, și cu un procesor NPU AI ce suportă funcții de ultimă generație, precum percepția în timp real, volum adaptabil și îmbunătățirea adaptivă a vocii. Astfel, poți asculta în siguranță conținutul tău audio preferat, auzind totodată sunetele din trafic, conversațiile din apropiere și rămânând în conexiune cu ritmul orașului.

Pentru profesioniștii activi, cei care lucrează în domenii creative sau antreprenorii aflați mereu în mișcare calitatea apelurilor este extrem de importantă, dar la fel este și discreția. Tehnologia AI de îmbunătățire vocală izolează vocea interlocutorilor, filtrează zgomotul ambiental și asigură sunete clare chiar și în timpul apelurilor din medii zgomotoase. De asemenea, sistemul de inversare a undelor sonore reduce răspândirea sunetelor, pentru a asigura confidențialitatea conversațiilor, ceea ce contează foarte mult, mai ales dacă lucrezi din cafenele, spații comune sau, pur și simplu, folosești căștile în timp ce te plimbi prin oraș.

Create pentru stiluri de viață dinamice

De la playlist-ul din fiecare dimineață până la apelurile târzii, căștile HUAWEI FreeClip 2 sunt pregătite să facă față zilelor imprevizibile, datorită unei autonomii totale a bateriei de 38 de ore cu carcasa de încărcare și de 9 ore cu o încărcare completă. De asemenea, dispun de funcții de încărcare rapidă și wireless.

În plus, sunt rezistente la apă și praf, astfel încât le poți purta fără griji atunci când mergi prin ploaie, în timpul antrenamentelor spontane sau al plimbărilor de weekend.

FreeClip 2, diponibile acum pe HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali

Intră acum în magazinul online HUAWEI Store și descoperă toate modelele noilor FreeClip 2. Căștile sunt disponibile atât pe site-ul oficial, cât și în rețeaua partenerilor autorizați, la prețul de 999 RON. Achiziția căștilor îți aduce, până la 1 martie, și acces la serviciul HUAWEI Loss-Care, timp de un an, 10 puncte HUAWEI și o reducere în valoare de 10%.

Sursa foto: Huawei

