Garsoniere de închiriat: Dezvoltatorii imobiliari schimbă proiectele de birouri în unele rezidențiale

Ponderea spațiilor de birouri rămase goale în suprafața totală disponibilă pentru sedii moderne de firme în București ar putea ajunge la 15-16% anul acesta, arată datele companiei de consultanță imobiliară Colliers International, care nu includ spațiile subînchiriate, care reprezintă aproape 2% din cei aproximativ 3 milioane de metri pătrați existenți.

„Cred că da, (vor fi mai multe proiecte care își vor schimba destinația din birouri în rezidențial – n.red.), pentru că piața de birouri va trebui să absoarbă, în continuare, impactul creat mai ales de munca de acasă, în timp ce cererea pentru rezidențial este foarte solidă.

Putem vedea și terenuri achiziționate inițial pentru birouri și transformate pentru rezidențial“, a declarat Mihai Pătrulescu, Senior Associate Investment Services în cadrul Colliers International.

Potrivit acestuia, cumpărătorii vor vrea o reducere de preț pentru clădirile care au spații goale, în timp ce pentru clădirile de top, cu specificații tehnice foarte bune, există mai mult capital disponibil pentru achiziții decât înainte de pandemia de COVID-19.

Printre investitorii care pregătesc conversia de spații de birouri în spații de locuit se numără omul de afaceri Liviu Tudor, cel mai mare proprietar român de spații de birouri, care a anunțat că intenționează să amenajeze spații de locuit pe 30% din suprafața uneia dintre clădirile de birouri din cadrul Novo Park din Pipera, proiect inițiat în urmă cu 3 ani.

Și One United a anunțat transformarea în spații de locuit a unui imobil din cadrul One Verdi Park, proiectat inițial ca birouri, după ce hotărâse, în prealabil, să transforme un hotel în apartamente în cadrul proiectului One Floreasca Towers din București, a cărui construcție este programată pentru anul acesta.

De asemenea, omul de afaceri Dorin Mateiu, care în toamna anului 2017 a vândut producătorii de mezeluri Elit și Vericom gigantului american Smithfield Foods, a decis să transforme în apartamente clădirea de birouri pe care a început să o construiască în locul fostului Cinema Grivița din zona bucureșteană Basarab, din cauza pandemiei care a dus la scăderea cererii pentru spații dedicate firmelor.

În aceeași notă, omul de afaceri irakian Tomah Kahled, proprietarul complexului comercial Sir din București, a decis să transforme în apartamente de închiriat cele 5 etaje cu spații de birouri ale proiectului Fundeni Tower, finalizat în 2018 vizavi de Spitalul Fundeni, după ce a constatat că nu are cerere în zonă.

„Avem un grad de neocupare de circa 500.000 de metri pătrați de spații de birouri în București anul acesta, la care se adaugă livrările programate, de peste 250.000 de metri pătrați. Pe lângă acestea, sunt terenuri pentru care se discută realizarea a sute de mii de metri pătrați de birouri. Este greu de crezut că se vor mai investi bani în proiecte noi în aceste condiții. Deja oferta este substanțială.

Probabil va veni o perioadă mai puțin ambițioasă pentru noi dezvoltări, în condițiile în care Bucureștiul creștea cam cel mai rapid din regiune ca stoc în variație procentuală. Totuși, o ofertă mai mică s-ar putea să ajute la comprimarea randamentelor investiționale (adică o scumpire a imobilelor la vânzare – n.red.), dacă vedem și o revenire bună a economiei“, explică Silviu Pop, Head of Research în cadrul Colliers International.

Munca la distanță va deveni o modalitate permanentă de lucru, dar specialiștii consideră că firmele vor dori să își aducă angajații înapoi la birou cel puțin 3 zile pe săptămână, pentru a încuraja munca în echipă și cultura organizațională. O revenire mai semnificativă la birou a angajaților este așteptată începând cu mijlocul anului 2021, iar cele mai vizibile rezultate ar trebui să fie în cazul clădirilor situate în zone rezidențiale, care asigură un timp mai redus de navetă.