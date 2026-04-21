Dyson lansează Supersonic™ Travel: mai ușor¹, mai compact, fără compromis de performanță

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dyson lansează uscătorul de păr Supersonic™ Travel, proiectat pentru a răspunde cerințelor călătorilor moderni fără a compromite sănătatea părului sau rezultatele de styling. Cu compatibilitate globală a tensiunii, acest aparat este destinat celor care își doresc coafare rapidă la nivel Dyson oriunde s-ar afla și obținerea unui păr mai neted și mai strălucitor2. De la antrenamentele zilnice la sală, la escapadele de weekend sau sejururi, uscătorul de păr Supersonic™ Travel oferă libertate în frumusețe, astfel încât să arăți și să te simți cât mai bine, oricând și oriunde.

„Nu am redus pur și simplu dimensiunea unui uscător, ci l-am reproiectat pentru călătorii. Dyson Supersonic™ Travel oferă coafare de înaltă performanță, protejând în același timp părul de căldura extremă. Este construit pentru performanță, portabilitate și sănătatea părului.”, spune James Dyson, fondator și inginer-șef.

Cu 32% mai mic și cu 25% mai ușor decât uscătorul de păr Supersonic™ de dimensiune completă de la Dyson și cântărind mai puțin decât o doză de suc3, noul uscător de păr este compatibil cu bagajul de mână, încăpând cu ușurință în genți, bagaje de cabină și bagaje de mână. Totuși, oferă performanța de uscare fără efort pentru care Dyson este cunoscut și este singurul uscător de călătorie care permite utilizarea accesoriilor comune4 cu Dyson Supersonic™ sau Dyson Supersonic Nural™.

Căldura excesivă este una dintre principalele cauze ale deteriorării părului, iar uscătoarele convenționale se bazează adesea pe căldură necontrolată, care poate slăbi firul de păr în timp. Uscătorul de păr Dyson Supersonic™ Travel este dotat cu tehnologie inteligentă de control a temperaturii, care măsoară temperatura fluxului de aer de 100 de ori pe secundă, prevenind deteriorarea cauzată de căldura extremă, în timp ce fluxul de aer este proiectat cu precizie pentru a usca părul rapid și uniform, astfel încât acesta să rămână sănătos5 și strălucitor.

Acasă sau în deplasare, Dyson are grijă de părul tău

Când Dyson a lansat uscătorul original de păr Supersonic™ în 2016, acesta a reprezentat o abatere radicală de la designul convențional al uscătoarelor de păr. Motorul Dyson de mare viteză a fost poziționat în mâner pentru un echilibru mai bun, iar fluxul de aer a fost conceput pentru a oferi uscare rapidă fără căldură extremă. Dezvoltat ca rezultat a unor cercetări extinse în domeniul științei părului, Dyson Supersonic™ a stabilit un nou standard pentru uscătoarele de păr, fiind proiectat pentru a proteja sănătatea părului la fiecare utilizare.

Pentru viața dincolo de oglinda din baie, noul uscător de păr de călătorie de la Dyson este o soluție compactă de styling, care aduce tehnologiile de bază Dyson într-un format mai mic și mai ușor, fără a compromite rezultatele6.

Compatibilitatea accesoriilor este un alt avantaj, astfel încât poți lua cu tine accesoriile preferate de la Dyson Supersonic™ sau Supersonic Nural™7 existente, pentru a obține stilul dorit oriunde te-ai afla.

Partenerii perfecți de călătorie pentru un păr sănătos

Fie că te afli într-o cameră de hotel, într-un lounge de aeroport sau într-un refugiu îndepărtat, uscătorul de păr oferă uscare sănătoasă oriunde te-ai afla8.

Uscătorul de păr Supersonic™ Travel se potrivește perfect cu spray-ul leave-in de condiționare Dyson Omega™ în varianta mini, pentru a proteja și reface părul la fiecare utilizare. Îmbogățit de amestecul Dyson Oli7™ – o combinație unică de șapte uleiuri bogate în omega, inclusiv ulei de floarea-soarelui cultivat în fermele Dyson, spray-ul oferă hrănire, reduce efectul de frizz și protejează împotriva umidității. Împreună, formează un sistem complet de îngrijire a părului, atât acasă, cât și în deplasare.

Evoluția Dyson în domeniul frumuseții

Dyson a petrecut ultimul deceniu cercetând și aplicând expertiza sa în știința părului, fluxul de aer, controlul căldurii și știința ingredientelor, pentru a rezolva probleme reale din îngrijirea părului. Angajamentul față de știința părului și a scalpului este susținut de cercetări extinse asupra biologiei firului de păr. Scalpul, care prezintă aproximativ 100.000 de foliculi, poate fi sensibil la schimbările de temperatură și umiditate, mai ales în timpul călătoriilor. Controlul inteligent al căldurii de la Dyson ajută la menținerea unor condiții optime de temperatură, contribuind la reducerea uscăciunii și a iritațiilor, păstrând în același timp integritatea firului de păr.

De la Dyson Supersonic™, la Airwrap™, Corrale™, Airstrait™ și până la formulele Chitosan™, Omega™ și Amino™, Dyson a aplicat știința și ingineria pentru a redefini modul în care oamenii își coafează părul, punând accent pe sănătate, eficiență și versatilitate.

Coafare fără efort, oriunde

„Vedem o creștere a coafurilor de vacanță fără efort, dar cu impact vizual mare – cum ar fi ‘buclele lejere în valuri’. Folosind noul uscător Supersonic™ Travel, poți crea stilul dorit cu un luciu maxim. Este perfect pentru destinații umede sau aer uscat din cabină, iar precizia fluxului de aer ajută la ridicarea rădăcinilor în timp ce netezește vârfurile. Este genul de coafură care pare intenționată, dar fără efort, ideală pentru călătorul modern.” spune Irinel de Leon, ambasador global de styling.

1 vs originalul uscător de păr Dyson Supersonic™

2 vs. uscarea la aer

3 Supersonic™ Travel cântărește 330 g, o doză plină de suc (330 ml) cântărește aproximativ 350–390 g

4 Se referă doar la uscătoarele de păr Dyson Supersonic™ și Dyson Supersonic Nural™.

5 87% sunt de acord că părul lor se simte sănătos, pe baza unui test de consum cu 98 de participanți comparativ cu uscătorul de călătorie existent al participanților. Realizat în ianuarie 2026.

6 92% dintre persoane sunt de acord că le-ar plăcea să călătorească cu Supersonic™ Travel. Test de consum cu 98 de participanți vs uscătorul de călătorie existent al participanților. Realizat în ianuarie 2026.

7 Notă: funcția de învățare a accesoriilor de la Supersonic Nural™ nu este compatibilă cu Supersonic™ Travel.

8 94% dintre consumatori sunt de acord că Supersonic™ Travel este mai bun decât un uscător de păr de hotel. Test de consum pe 54 de participanți care au folosit un uscător de hotel în ultimele 3 luni. Realizat în ianuarie 2026.

Foto: Dyson

Urmărește-ne pe Google News