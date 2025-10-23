40 de carierǎ, o voce inconfundabilǎ – Monica Anghel¸ în concert aniversar la București în 2026

Una dintre cele mai remarcabile voci feminine ale scenei autohtone, Monica Anghel, va susține un concert memorabil la Sala Palatului, pe 2 martie 2026.

În 2026, Monica va celebra 40 de carierǎ, astfel încât evenimentul de la Sala Palatului va fi unul special. Spectacolul promite o seară plină de emoție, rafinament și magie.

Concertul va cuprinde un repertoriu atent selecționat, ce va îmbina piese consacrate din cariera Monicăi Anghel cu surprize muzicale, reinterpretări, povești emoționante despre cariera sa și invitați speciali. Scenografia, atmosfera și acustica Sălii Palatului vor completa experiența unicǎ pentru fanii sǎi.

Spectacolul va include piese emblematice precum “Ești învingǎtor”, “Spune-mi”, Dau viața mea pentru o iubire”, dar și lansǎri recente precum “Imun la Te iubesc”

Monica Anghel rămâne una dintre cele mai apreciate artiste de pe scena românească. Vocea sa, talentul, versatilitatea și conexiunea cu publicul au fost întotdeauna elementele definitorii ale concertelor sale.

Monica Anghel așteaptă să împărtășească cu publicul bucureștean o seară de neuitat, în care muzica devine punte între emoții și amintiri. Vă așteptăm să fim împreună, la Sala Palatului, pe 2 martie 2026!

Bilete disponibile pe bilete.kimaro.ro și pe get-in.ro de la 89 de lei.

Sursa foto: Kimaro

