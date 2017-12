Adrien Brody și Alexandra Dinu, împreună pe covorul roșu

Adrien Brody, actorul american laureat cu premiul Oscar, a venit în România pentru prima dată pentru a asista la proiecția noului său film, „Bullet Head. Capcană mortală“, în care joacă și Alexandra Dinu, de altfel singura prezență feminină din film.

Proiecția „Bullet Head. Capcană mortală“ a avut loc la Cinema City Cotroceni, iar filmul va rula în cinematografele din România începând cu 5 ianuarie 2018. Adrien Brody și Alexandra Dinu și-au făcut apariția pe covorul roșu în fața unui număr impresionant de reprezentanți Mass Media și de invitați. Relaxați și încântați de prezența în România, Adrien Brody și Alexandra Dinu au acordat scurte interviuri și au ținut apoi un discurs în sala de proiecție despre implicarea lor în producția de Hollywood. „Mi-am dorit dintotdeauna să joc alături de Adrien Brody, unul dintre actorii mei preferați. El este motivul pentru care am acceptat rolul din acest film, cu toate că nu este unul foarte complex. Este prima mea experiență într-un film american și sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Știu că mă așteaptă un drum lung și greu aici, însă am determinarea, curajul și ambitia de a munci pentru a ajunge acolo unde doresc. Mă bucur foarte mult că Adrien a acceptat invitația mea de a veni în România pentru premieră, iar sprijinul lui înseamnă foarte mult pentru mine. Mă bucur mult că am reușit să fac această premieră și acasă, la București“, spune Alexandra Dinu.

Filmul „Bullet Head. Capcană mortală“ îi are ca protagoniști pe Adrien Brody, John Malkovich, Antonio Banderas, precum și pe Alexandra Dinu.

