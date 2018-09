Marinela Chelaru se confruntă cu probleme grave de sănătate. Îndrăgita actriță care a făcut parte din grupul de comedie Vouă a suferit un infarct în urmă cu șase luni, dar și o operație la inimă, însă, din păcate starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit.

Marinela Chelaru, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în ultimul timp și a declarat că s-a împăcat cu gândul propriei morți: „Acum mă simt mai rău decât după operație am făcut infarct și am făcut operațe pentru că acum mă uitam de sus de la voi. Am tensiune mare, îi spuneam și doctoriței, îmi zicea că sunt atacuri de panică, iar eu nu sunt plângăcioasă. Și mie mi se pare aiurea să am puseuri de tensiune, iau medicamente. Mi-a fost un rău de moarte, nu știu cum e când mori. E groasă, asta e, mă duc și aia e. Voi muri, voi muri, mă duc la Dumnezeu.”, – a declarat Marinela Chelaru în emisiunea „Răi Da’ Buni”.

„Am vorbit cu Arnold Schwarzenegger, da, că am fost operați în aceeași perioadă. Aparatul pe care îl port acum este din partea unei clinici din America. Mă monitorizează și îmi trimit rezultatele. Doctorița mi-a spus să mă duc la un psihiatru, acum mă face și nebună”, – a continuat Marinela Chelaru pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook