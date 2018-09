Grettell Valdez, protagonista din telenovela Angel Rebelde (Înger Rebel), a fost diagnosticată cu cancer. Îndrăgita actriță este cunoscută publicului din foarte multe telenovele de succes, dintre care amintim: Rebelde, Clase 406, Camaleones (Cameleonii), Lo que la vida me robo (Spune-mi că ești a mea), Heridas de Amor (Suflete rănite), Las amazonas (Amazoanele), dar și Cuando me enamoro (Secrete din trecut).

Grettell Valdez, care făcea furori pe micile ecrane în urmă cu 15 ani cu chipul său angelic, iată că a ajuns la vârsta de 42 de ani. Cu toate că nu și-a schimbat foarte mult trăsăturile, problemele cu care s-a confruntat în viața de zi cu zi și-au pus amprenta asupra sa, însă nu au reușit să-i știrbească zâmbetul și optimismul.

Grettell Valdez a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu un an, însă abia acum actrița a avut curajul să-și deschidă sufletul și să vorbească despre drama care a marcat-o psihic și a fost la un pas să-și lase amprenta și asupra fizicului. Spunem asta pentru că tipul de cancer pe care actrița l-a dezvoltat a fost, cel puțin, bizar.

Grettell Valdez a fost diagnosticată cu cancer la degetul mare: “Vă amintiți că în urmă cu un an am avut o rană la deget despre care nu am dat prea multe detalii? Era vorba, de fapt, despre cancer. Nu am vrut atunci să vorbesc despre asta pentru că treceam printr-un moment foarte dificil.(…) Știu foarte bine ce se simte când auzi acest diagnostic, știu prin ce se trece, știu ce frici și spaime sunt, știu ce durere simți când auzi acest cuvânt puternic: cancer. Tipul de cancer de care am suferit apare 1 la un milion de cazuri. A fost vorba despre o rană care a degenerat. Nimeni în familia mea nu s-a confruntat înainte cu această boală, nici din partea mamei mele, nici din partea tatălui meu, dar eu am avut ghinion.” – a declarat pentru presa internațională faimoasa actriță de origine mexicană.

Grettell Valdez a fost la un pas să-și piardă degetul mare, însă a avut noroc că a ajuns în timp util la medic: “Am fost la oncolog și mi-a eradicat tumora canceroasă. A fost nevoie de transplant de piele. Mi-a fost foarte frică de operație pentru că exista riscul de a-mi pierde o parte din corp, de a-mi tăia jumătate din deget, dar totul a trecut cu bine și acum sunt vindecată complet.”

După un astfel de episod înfricoșător, actrița de telenovele, Grettell Valdez, a decis că este momentul să privească doar înainte și în prezent își organizează nunta cu logodnicul său, Leo, de profesie impresar. Cei doi s-au logodit în Tokyo, în luna iulie a acestui an, iar în decembrie vor ajunge la altar.

Grettell Valdez a fost căsătorită timp de 6 ani cu actorul Patricio Borghetti, de asemenea cunoscut din telenovela-fenomen Rebelde, dar și din Teresa, însă au divorțat în 2010. În urma mariajului, cei doi au devenit părinții unui băiețel, Santino, în vârstă de 10 ani.

Sursă foto: Facebook, Instagram