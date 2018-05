Actrița Barbara Windsor suferă de Alzheimer

Celebra actriță Barbara Windsor, în vârstă de 80 de ani, suferă de Alzheimer, a anunțat soțul acesteia, Scott Michell.

Considerată una dintre cele mai bune actrițe britanice ale anilor 196-1970, Barbara a fost diagnosticată cu această afecțiune în aprilie 2014. Potrivit lui Mitchell, vedeta a decis să vorbească de abia acum despre boala sa deoarece tratamentul pare să nu mai dea roade, situația sa înrăutățindu-se.

„De la aniversarea ei de 80 de ani, ce a avut loc în august, anul trecut, se află într-o stare de confuzie continuă, așa ă a devenit mult mai greu pentru noi să ascundem acest lucru. Am decis să vorbesc despre boala ei, pentru că îmi doresc să iasă în continuare în public, iar dacă face ceva neașteptat, care nu e ok, vreau ca oamenii să știe că suferă de Alzheimer și să o accepte așa cum e”, a declarat Scott Mitchell, citat de The Guardian.

El susține că soția sa știe că a decis să vorbească public despre afecțiunea ei.

„Mă întreabă des: „Oamenii știu că nu sunt bine?”, iar azi-dimineață m-a întrebat din nou. I-am răspuns că nu știu încă, dar le voi spune pentru că mulți au început să vorbească despre asta. Dacă va uita că mi-a dat acordul ei, ei bine, va trebui să mă descurc”, a mai spus Mitchell.

Actrița britanică Barbara Windsor s-a născut pe 6 august 1937 și a devenit cunoscută după apariția în seria de filme „Carry On”, dar și pentru rolul lui Peggy Mitchell în serialul TV de succes, difuzat de BBC One, „EastEnders”. Ea a început să facă parte din distribuția serialului în 1994 și s-a retras de pe micul ecran în 2016.

Windsor a fost inclusă în topul celor mai renumite blonde din istorie, alături de Garce Kelly, Marilyn Monroe și Brigitte Bardot.

