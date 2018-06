Actorii din CHARLESTON îți spun de ce să mergi să vezi filmul

Pe 8 iunie intră în cinematografe lungmetrajul de debut al regizorului Andrei Crețulescu, după o serie de premii și selecții în festivaluri internaționale. Am profitat de ocazie să-i luăm la întrebări pe actorii din rolurile principale: Ana Ularu, Radu Iacoban și Șerban Pavlu.

„Charleston” e povestea dulce-amară a unui triunghi amoros absurd, „format” din doi bărbați și femeia pe care au pierdut-o amândoi, un love-story neconvențional cu parfum retro, un cocktail pop condimentat cu umor negru, emoție, un soundtrack eclectic și chiar un intermezzo dansant.

Fără să stricăm misterul, ce ne puteți povesti despre rolul din “Charleston”?

Ana: Personajul meu e “mărul Discordiei”, hai să spunem așa. E persoana care a fost iubită, poate insuficient, poate nu în felul în care și-a dorit. E cea care lasă în urmă furie, dor și întrebări.

Radu: Sebastian e un imbecil adorabil. Zici că a picat dintr-un alt timp într-un loc pe care încearcă, săracu’, să-l înțeleagă. Ușor enervant pe alocuri, se ține cu dinții de scopul lui și partea bună e că într-un final se scoate.

Șerban: Este povestea unui om care a suferit o pierdere. Iar dimensiunea acestei pierderi îi este revelată de intâlnirile și evenimentele din film. Este, până la urma, povestea unei perioade de doliu, dar care nu e povestită pe un ton tragic.

3 motive pentru care să vedem “Charleston”?

Ana: E amuzant și melancolic, are o poveste absolut inedită, tristă și poetică despre o prietenie bizară între doi bărbați care iubesc aceeași femeie, arată, sună și curge complet altfel decât norma cinematografiei românești.

Radu: Poveste. Imagine. Muzică.

Șerban: Muzică bestială. Umor (mai spre negru). Ca să vedeți cum încap eu într-un Fiat 600!



Caracterizează-i, pe scurt, pe ceilalți 2 parteneri din film.

Ana: Doi actori excelenți! Și prieteni dragi. Radu e partenerul meu creativ, facem teatru și sper, în curand și film. Sunt doi artiști destepți, cu haz dement și absurd și doi gentlemeni cum rar se mai pot întâlni.

Radu: Ambii sunt cei mai faini parteneri pe care i-am întâlnit. Like, ever. Am tras concluzia asta după o primă colaborare cu Șerban, iar la Ana considerația e făcută după ani întregi de proiecte realizate împreună.

Șerban: Nu m-aș aventura într-o întreprindere atât de riscantă cum ar fi să-i caracterizez (fie și pe scurt), dar pot spune primul cuvânt care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la ei (la amândoi!): smart. Sunt doi tipi foarte smart. E o specie de actor pe cale de dispariție, sau, cine știe, pe cale de reapariție, și asta mă umple de admirație!

Foto sus: Andreea Goia

Interviul integral cu Ana Ularu, Radu Iacoban și Șerban Pavlu va apărea în numarul de iulie al revistei UNICA.