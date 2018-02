A crezut că are un semn de la ochelari pe nas, dar de fapt avea cancer de piele

Narelle Krikhoff (53 ani) din Australia a suferit recent o operație complicată, în urma căreia medicii i-au tăiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticată cu un cancer de piele agresiv, în ciuda faptului că folosea cremă cu protecție solară în mod normal.

Când a văzut că semnul pe care îl avea pe nas de la ochelari a început să se înroșească din ce în ce mai mult, Narelle nu i-a acordat prea multă atenție. S-a gândit că orele îndelungate petrecute la serviciu, cu ochelarii pe nas, au dus la această problemă. Avea semnul de mai mulți ani, dar pentru că majoritatea celor care poartă ochelari de vedere au un astfel de semn pe nas, femeia nu a crezut că are motiv de îngrijorare.

La prima vedere, medicul i-a spus că e o iritație banală, ca majoritatea iritațiilor pe care le au cei care poartă ochelari de vedere, însă abia când femeia a realizat că zona respectivă sângera, ea s-a întors la medic pentru investigații amănunțite. Analizele au arătat ulterior că era vorba de cancer de piele, iar acum Narelle vrea să tragă un semnal de alarmă în acest sens și să le recomande tuturor să meargă la medic, dacă observă că au ceva asemănător.

“Fiți atenți la orice vă apare pe piele”

“Pentru că port ochelari mai tot timpul, am crezut că e vorba de un semn normal, o iritație. Merg mereu la cosmetică, fac tratamente pentru ten și, în general, nu am probleme cu pielea. Când a început să sângereze, mi-am dat seama că e posibil să fie ceva mai serios… În ziua în care mi-au spus că e vorba de cancer, am fost în șoc pur și simplu, pentru că nu m-am gândit că așa ceva mi se poate întâmpla vreodată. În ultimii 15 ani am încercat să am un stil de viață cât mai sănătos posibil, iar în familia mea nimeni nu a avut cancer. De aici poate și șocul… Chiar am crezut că așa ceva nu mi se poate întâmpla, dar iată că oricine poate să facă cancer. Fiți atenți la orice vă apare pe piele”, a mărturisit ea, într-un interviu pentru publicația DailyMail.

După o operație și un curs complet de tratament, Narelle se simte bine acum, iar intervenția nu i-a lăsat urme vizibile pe față. Ea mărturisit că acest lucru a ajutat-o mult, din punct de vedere psihic, dar, așa cum probabil că li se întâmplă multor oameni care trec prin experiențe asemănătoare, acum e mult mai atentă la toate schimbările prin care trece corpul ei.

Foto – facebook.com/narelle.krikhoff