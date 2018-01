A crezut că are o iritație de la epilat, dar suferea de o boală gravă

Rhiannon Douglas, o tânără în vârstă de 21 de ani din Marea Britanie, a crezut că s-a iritat de la lama de ras cu care s-a epilat, după ce picioarele i s-au umplut de mici pete roșii. Dar după două zile, iritația s-a răspândit pe tot corpul, așa că tânăra a decis să meargă la spital.

„Iritația devenise atât de rea încât mă durea, picioarele au început să mi se umfle și mă dureau toate articulațiile. Era o adevărată luptă să mă trezesc, să cobor scări și uneori rămâneam fără aer”, povestește tânăra.

Medicii au internat-o de urgență, iar după primele analize i-au pus un diagnostic crunt: cancer limfatic.

Rhiannon avea o tumoră cu o dimensiune de 8,5 milimetri în piept, iar reacţia de pe piele era un simptom al limfomului Hodgkin, o formă rară de cancer care se dezvoltă în sistemul limfatic, element important al sistemului imunitar.

Limfa care circulă prin vasele limfatice conţine celulele albe specializate în lupta contra infecţiilor, cunoscute drept limfocite. Limfonul Hodgkin determină înmulţirea necontrolată a unui tip de celule, limfocitele B, care se acumulează în unele părţi ale sistemului limfatic, precum nodulii limfatici sau glandele. Limfocitele afectate îşi pierd capacitatea de luptă, iar organismul este expus la infecţii.

„Încă nu îmi vine să cred că am venit pentru o iritație și am plecat cu o asemenea veste. Sunt șocată! Am crezut că este de la epilat, dar arsurile și mâncărimile erau prea puternice, așa că m-am hotârât să merg la medic. O să fac tot posibilul să trec peste acest coșmar și să ies învingătoare”, a spus Rhiannon.

Medicii spun că dacă nu ar fi apărut iritația, ar fi fost prea târziu pentru ca boala să fie tratată.

La o lună după diagnostic și după ce și-a schimbat complet stilul de viață, tumora s-a micșorat la 7,5 centimetri. Rhiannon Douglas este acum pe drumul spre o recuperare completă și sfătuiește pe oricine are iritații pe piele sau bănuiala că ar avea cancer să meargă la medic.

Foto – 123rf