(P) 7 elemente pe care ar trebui sa le bifati daca urmeaza sa spuneti DA

Daca cererea in casatorie a fost urmata de un DA hotarat, atunci inseamna ca este momentul potrivit sa va ganditi la toate detaliile care vor imbraca frumos fericitul eveniment. Nu mai este nevoie sa specificam ca emotiile sunt inerente atat pentru voi, cat si pentru familie si prieteni. Dar daca va organizati din timp si extrem de eficient, cununia civila se transforma prima etapa care va da startul catre cel mai insemnat eveniment din viata voastra.

Desi este adesea e privita drept o chestiune formala (cel putin din punct de vedere legal), celebra cununie civila are nevoie de atentie si cateva aspecte care se pot dovedi cu adevarat utile, dupa cum urmeaza:

Oficiul starii civile si actele necesare

Incheirea casatoriei civile se va oficia la oficiul starii civile (prin intermediul ofiterului), ca atare e bine sa stiti ce acte va sunt necesare. Pe langa informatiile pe care le puteti gasi pe site-uri, nu ar strica sa va informati corect inainte si sa stiti exact ce mai presupune intreaga “operatiune”. Birocratia este cea care da batai de cap, asadar nu strica sa stiti excat ce aveti de facut. Si in special, din timp util!

Locatia pentru petrecerea de dupa

Faimosul DA si schimbarea statutului social aunevoie de o petrecere pe masura. Mai ales daca ati optat ca cea religioasa sa fie efectuata intr-o alta perioada. Alegerea locatiilor pentru cununia civila in Bucuresti se transforma intr-o adevarata provocare, asa ca e bine sa aveti cateva idei clare pe care sa le si puneti in aplicare ulterior.

Conceptul petrecerii

Chiar daca este o petrecere ceva mai restransa, asta nu inseamna ca ea nu se poate desfasura sub un concept frumos interpretat. Este important sa rezonati cu personalul contractat si sa explicati de la inceput care sunt asteptarile si dorintele voastre. O buna comunicare si mai ales implicare, va va scuti de situatii ambigue sau alte neplaceri.

Vestimentatii si accesorii

Si aceste aspecte au nevoie de atentie catre detalii si cele mai bune optiuni existente. In functie de buget si preferinte, e bine sa stiti ca intotdeauna se gasesc solutii care sa impace atat buzunarul cat si gusturile. Rabdarea si calmul nu trebuie sa va lipseasca, deci alte bife pe care trebuie sa le aveti in lista voastra. Accesoriile fine, coafura si machiajul sunt elemente care trebuie sa adauge plus valoare intregii tinute, ca atare nu uitati niciodata ca less is more… Simplitatea insemna rafinament si este cel mai greu de dobandit.

Buchetul de flori

El trebuie sa marcheze momentul festiv, prin urmare ai grija ca el sa fie in concordanta cu tinuta si alte detalii. Comanda-l si pe el din vreme si vezi ca azi poti opta pentru o serie de mici artificii care il pot pastra ani la randul.

Momente pentru o viata

Pozele cu voi alaturi de apropiati si familie se vor transforma in adevarate amintiri peste ani. Asadar, zambiti mult si “comunicati” din gesturi si priviri cu fotograful angajat. Daca aveti anumite doleante, nu strica sa i le reamintiti si sa va bucurati cu adevarat de momente instantanee.

Invataturi, sfaturi si tips-uri pentru cununia religioasa

Odata terminata petrecerea si asumarea statutului de cuplu casatorit, va va transfera mult mai usor catre petrecerea ce va celebra cununia religioasa. Si daca emotiile de acum au fost intense, luati in calcul ca nici de aceasta nu veti scapa usurel. Slujba care incununeaza momentul are o incarcatura ceva mai speciala, dar cu experienta anterioara si ceva mai multa relaxare, lucurile se vor incheia cu bine. Nu uitati sa va odihniti, relaxati, sa zambiti si sa imbratisati cu adevarat bucuria unui nou inceput in doi.