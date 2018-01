6 greseli pe care le faci cand te antrenezi pe banda de alergat

Banda de alergat este folosita de milioane de barbati si femei din lumea intreaga pentru a slabi rapid si eficient. Astfel, multe persoane aleg chiar sa-si achizitioneze propria banda si sa se antreneze confortabil acasa. Cu toate acestea, o mare parte din utilizatori se plang ca nu reusesc sa obtina rezultatele mult asteptate. Acest lucru este cauzat de o serie de greseli pe care majoritatea celor care se antreneaza pe banda de alergat le fac. Iata care sunt acestea:

Nu te antrenezi suficient de intens si repeti acelasi antrenament

Pentru rezultate cu adevarat vizibile, trebuie sa iesi din zona ta de confort si sa-ti fortezi limitele cat poti de mult! Astfel, este recomandat sa maresti treptat nivelul de dificultate al exercitiilor efectuate pe banda de alergat sau durata acestora. Propune-ti sa ajungi la nivelul de antrenament HIIT (High Intensity Interval Training), care iti va solicita trupul la capacitate maxima. Exercitiile de tip cardio sunt menite atat pentru a te mentine in forma, cat si pentru a-ti creste rezistenta la efort fizic. De asemenea, este recomandat sa combini mai multe tipuri de exercitii si aparate de fitness.

Nu iti ajustezi inclinatia benzii de alergat

Aceasta este o greseala des intalnita! Insa daca vei ridica nivelul benzii cu cel putin 1% de fiecare data cand simti ca te-ai obisnuit cu nivelul initial, vei slabi mult mai repede. Cu cat cresti inclinatia benzii, cu atat vei depune mai mult efort. Alergand „in urcare”, vei arde mai multe calorii. In plus, ajustarea inclinatiei te va ajuta sa eviti anumite accidentari, precum cele in zona tibiei.

Nu esti relaxat pe banda de alergat

Atunci cand te afli pe banda, nu trebuie sa fii incordat! Pastreaza o pozitie naturala a corpului, ca si cand ai alerga in aer liber. Nu este indicat sa te tii strans de manerele benzii si sa alergi prea aproape de ecranul/computerul acesteia. Nu numai ca antrenamentele tale nu vor fi eficiente, ci acestea vor fi si daunatoare sanatatii tale. O pozitie incorecta pe banda de alergat iti poate provoca dureri in zona lombara, a gatului si umerilor.

Nu te concentrezi suficient

Multe persoane fac greseala ca in timp ce merg sau alearga pe banda sa stea de vorba cu partenerul de antrenament. De asemenea, sa vorbesti la telefon pe durata antrenamentului nu e deloc un factor benefic. Nu vei face decat sa-ti pierzi din suflu si concentrare!

Petreci prea putin timp pe banda de alergat

Multe persoane gresesc crezand ca o alergare de 30 de minute pe banda echivaleaza cu o alergare de 30 de minute in parc. Trebuie sa iei in considerare faptul ca in aer liber e mai solicitant sa alergi, deoarece acolo te confrunti cu rezistenta vantului. Astfel, pentru a echivala o alergare de 10 minute in parc, pe banda va trebui sa alergi cu cel putin 1 minut in plus.

Nu respecti un regim alimentar sanatos

Pe langa faptul ca trebuie sa te antrenezi zilnic pe banda de alergat pentru a slabi cu adevarat, mai ai nevoie de un stil de viata sanatos si un plan de dieta care sa includa: fibre, proteine, multa apa etc.