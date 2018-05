Video: 5 recomandări Art Safari 2018

Art Safari își deschide porțile la București între 11 și 20 mai, în Piața George Enescu. Cea de-a cincea ediție a evenimentului găzduiește lucrări de patrimoniu sau contemporane, performance-uri, instalații, art talks, ateliere de creație și tururi ghidate pentru copii.

Pavilioanele găzduite anul acesta de Art Safari sunt: „Art on Stage” (expoziție dedicată artei românești contemporane, curatoriată de Hervé Mikaeloff, consultantul Grupului Louis Vuitton Moët Hennessy, cu lucrări în tehnică multiplă – pictură, grafică, bandă desenată, semnate de: Alex Mirutziu, Arantxa Etcheverria, Ciprian Mureșan, Marius Bercea, Mircea Cantor, Radu Cioca, Răzvan Boar, Șerban Savu, Vlad Nancă, Vlad Olariu etc), „Natural-Cultural” (expoziție de artă românească, curatoriată de Alina Șerban, istoric de artă, cu lucrări realizate până la jumătatea anilor ’90 și semnate de Brâncuși, Ion Grigorescu, Paul Naegu), „Altceva despre Ceaușescu” (expoziție cu lucrări din colecția privată a lui Nicolae Ceaușescu, semnate de Luchian, Grigorescu Petrașcu, Băncilă, Ressu, Iser etc), „50 de pictori impresioniști din Colecția BCR” (expoziție cu lucrări din perioada impresionismului românesc semnate de Tonitza, Pallady, Dărăscu, Steriadi, Ressu, Ciucurencu, Țuculescu etc) și Artă internațională (performance-uri și instalații semnate de Olof Persson, David Sabe, Clemens Behr etc).

Lucrările expuse sunt evaluate la aproximativ 10 milioane de euro și provin din muzee românești și străine, dar și din colecții private importante, iar o parte dintre lucrările de artă contemporană au fost create special pentru Art Safari 2018.

În plus, vizitatorii vor putea participa anul acesta la întâlnirile de tip art-talks, care reunesc artiști, curatori, colecționari și istorici de artă naționali și internaționali, iar cei care vizitează Art Safari însoțiți de copii au la dispoziție Art Safari Kids, un program ce oferă celor mici ateliere de educative și tururi ghidate.

Recomandările Unica ale acestei ediții sunt:

Lucrările semnate de Mircea Cantor , printre care Anthroposynaptic – o broderie pe cămăși tradiționale din Maramureș, cu care artistul a participat și la Art Basel în 2015

, printre care Anthroposynaptic – o broderie pe cămăși tradiționale din Maramureș, cu care artistul a participat și la Art Basel în 2015 Lucrările semnate de Ion Țuculescu ( 19 mai 1910, Craiova – d. 27 iulie 1962, București, personalitate complexă, biolog, medic și pictor impresionist)

( 19 mai 1910, Craiova – d. 27 iulie 1962, București, personalitate complexă, biolog, medic și pictor impresionist) Clemens Behr , un artist care a studiat la Berlin și care explorează intens spațiile publice, folosind lemn, carton și tehnica colajului. Clemens Behr produce instalații uriașe, sculpturi de perete și sculpturi din rămășițe, deșeuri de pe străzi, obiecte și materiale refolosibile în general

, un artist care a studiat la Berlin și care explorează intens spațiile publice, folosind lemn, carton și tehnica colajului. Clemens Behr produce instalații uriașe, sculpturi de perete și sculpturi din rămășițe, deșeuri de pe străzi, obiecte și materiale refolosibile în general Atelierul Storytelling și ilustrație , realizat de Daniela, profesor British Council. Daniela invită copiii în lumea magică a lui Gruffalo. Aceștia vor avea ocazia sa asculte povestea, să citească pe voci și să-și ilustreze propriul lor personaj Gruffalo

, realizat de Daniela, profesor British Council. Daniela invită copiii în lumea magică a lui Gruffalo. Aceștia vor avea ocazia sa asculte povestea, să citească pe voci și să-și ilustreze propriul lor personaj Gruffalo Atelierul Prinzătoare de vise: cei mici vor avea la dispoziție pene, clopoței, forme tăiate din carton, lemn sau fetru (insect, elefanți, norișori, păsărele) pe care să le coloreze și decoreze, iar apoi să le asambleze în prinzătoare de vise, după preferințele fiecăruia. Pentru cele mai frumoase vise.

Art Safari este deschis vizitatorilor zilnic, între 12:00-21:00, cu excepția sâmbetelor – 12:00-24:00. Mai multe detalii pe site-ul www.artsafari.ro.

Citește și: Ioana Ciocan, directorul Art Safari, despre ediția 2018, artiștii în vogă și munca de curator