5 pulovere in tendinte sub 100 de lei!

Odata cu vremea nefavorabila si primele semne ale sezonului rece ne indreptam din nou atentia spre poate cea mai confortabila si calduroasa piesa din garderoba: puloverul.

Nu trebuie sa investesti o mini-avere pentru reinoirea garderobei de toamna. Ti-am pregatit o selectie de pulovere in tendinte care costa mai putin de 100 de lei!

Cand zilele friguroase bat la usa, alegerea unor pulovere calduroase nu trebuie sa fie doar o necesitate ci si o activitate fun! Iar toamna aceasta trendurile sunt cat se poate de fun: rosii, provocatoare, cu dungi, in culori vii sau cu volane, puloverele nu mai sunt doar o alegere vestimentara de compromis, ci piesa centrala a unei tinute super stylish! Unde mai pui ca sunt si sub 100 de lei?!

Rosu este culoarea sezonului

Rosu este culoarea vedeta a sezonului de toamna-iarna 2017-2018 si cea cu cel mai mare impact vizual. Nu vei trece neobservata purtand rosu, mai ales daca celelalte elemente ale tinutei sunt negre!

SHOP THE LOOK: departmentstore.ro, 99.90 lei

Nelipsitele dungi!

Dungile fac parte din categoria printurilor atemporale, datorita esteticii lor Parisian Chic. Sezonul acesta le-am vazut din nou la prezentarile Diane von Furstanberg si Dior, si avem motive intemeiate sa spunem ca este unul dintre printurile pe care te poti baza in fiecare sezon.

SHOP THE LOOK: departmentstore.ro, 99.90 lei

Culori vii

Puloverele in culori vii sunt o alegere foarte fresh in sezonul rece, cand cromatica vestimentara tinde sa imprumute din culorile toamnei! Adauga o pata de culoare in tinuta ta, chiar daca alegi sa o porti alaturi de alte piese vestimentare cu o cromatica monocroma!

SHOP THE LOOK: departmentstore.ro, 79.90 lei

Volane

Sunt jucause si feminine si au fost laitmotivul anului 2017: volanele vor oferi dramatism tinutelor tale!

SHOP THE LOOK: departmentstore.ro, 79.9 lei

Decupaje sexy

Daca credeai ca un pulover nu poate fi o alegere sexy te inselai! Un pulover subtire, ca acesta, care urmareste linia corpului si dezvaluie seducator zona claviculelor este o optiune potrivita atat pentru tinutele de zi cat si pentru cele de seara!

SHOP THE LOOK: departmentstore.ro, 99.90 lei