5 micro-trenduri in machiaj la moda vara aceasta

Trendurile in machiaj ale acestui sezon sunt impresionante si abia asteptam sa le purtam. Dar daca esti o adevarata iubitoare a zonei de beauty, trebuie sa patrunzi putin mai adanc in sugestiile specialistilor pentru aceasta vara. Fara prea multe prezentari, aceastea sunt cele mai hot micro-trenduri in machiaj!

Machiajul fresh si genele la control

Machiajul ,,no makeup” este un must sezonul acesta, dar ce ai spune de o mica schimbare de strategie? Realizeaza un look foarte natural si finalizeaza cu o pereche de gene false colosale sau aplica 2-3 straturi de mascara. Pentru inceput, nu ai nevoie decat de un fond de ten fluid cu acoperire medie, o pudra translucida, fard de sprancene, blush, iluminator si un luciu de buze. Astfel, vei obtine cel mai cool machiaj al sezonului. Nivelul de efort? Minim! Rezultatul? Perfect pentru o zi de vara insorita!

Machiajul inspirat de valurile marii

Albastrul si verdele sunt doua dintre culorile vedeta ale sezonului. Chiar daca poate parea descurajant sa le folosesti si in machiaj, nu este atat de complicat sa le introduci in rutina ta zilnica de beauty. Foloseste un creion de ochi Khol si creeaza un machiaj cat eyes rasturnat, un alt trend super popular sezonul acesta. Poti sa lasi liniile ca atare sau sa le estompezi pentru un efect mai natural.

Chiar daca erai obisnuita sa folosesti negru, risca si vei avea numai de castigat. Verdele si albastrul for oferi un plus de intensitate ochilor tai. Incearca creioanele de ochi Khol de la Melkior. Au o formula moale, delicata cu tenul si rezista foarte bine.

Buze delicioase si pline de stralucire

Da, luciurile de buze sunt ,,the real thing” sezonul acesta. Pastreaza in trusa de produse cosmetice rujurile mate, dar adauga-i un plus de luciu si stralucire. Descopera noua colectie de luciuri de buze Ultrashine de la Melkior. Au o textura placuta, deloc lipicioasa, care va oferi buzelor tale extra volum.

Mireasa in fiecare zi

Nu trebuie sa fii mireasa ca sa porti un machiaj inspirat din cataloagele pentru nunti. Podiumurile de moda au fost invadate de look-uri romantice, perfecte pentru ziua cea mare. Buze nude, ten perfect si pleoape sidefii. Completeaza look-ul cu o coafura naturala si ai reusit sa obtii acel farmec special al unei mirese. Si cand spunem naturala ne referim la un par ravasit, care da senzatia ca abia te-ai trezit.

Pometi cu note de rose auriu

Daca credeai ca rose-ul cu reflexii aurii nu va mai reveni niciodata in moda, te-ai inselat. Inca nu te-ai invatat ca moda nu apune nicioadata, doar ia pauza din cand in cand? Ofera culoare pometilor tai cu un astfel de fard si ia pulsul acestui micro-trend fermecator. O alegere demna de anul 2018 ar fi o varianta irizata – nu uita ca stralucirea este unul dintre cuvintele cheie ale acestei veri. Adapteaza-te la peisajul de beauty al sezonului si fii o aparitie memorabila cu fiecare ocazie.