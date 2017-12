5 lucruri irezistibile pe care le admirăm în secret la bărbați

Se spune că gusturile nu se discută, însă pare că la unele capitole am căzut toate de acord. Ne place un corp tonifiat, admirăm talentul unui bărbat, fie că se pricepe la pictură, dans sau muzică, și am suspinat cel puțin o dată când am auzit un accent străin pe stradă.

Atracția ține de mai mulți factori, nu numai de un aspect fizic plăcut, iar atunci când întâlnim un bărbat care întrunește mai multe lucruri pe care le căutăm, ne simțim, inevitabil, intrigate. Iată care sunt acele trăsături și lucruri pe care le admirăm, mai mult sau mai puțin fățiș, la un bărbat:

Mirosul inconfundabil al unui bărbat viril

Studiile arată că femeile sunt capabile să identifice, doar după miros, bărbații cu un nivel crescut de testosteron. Potrivit Live Science, participantele la acest studiu care se aflau în perioada de maximă fertilitate au acordat note mai mari bărbaților cu un nivel crescut de testosteron, afirmând că aceștia au un miros mai atrăgător. Androstenolul, o substanță produsă în cantități mai mari de organismul bărbaților, are un miros asemănător cu cel de mosc și influențează, la nivel de subconștient, cât de atrase ne simțim de un bărbat. Acest lucru explică și de ce îi găsim mai atrăgători pe reprezentanții de sex opus care folosesc astfel de parfumuri masculine, ale căror note puternice de mosc sau ambră pot seduce chiar și cea mai puternică femeie.

Simțul umorului, glumele și faptul că nu iau totul în serios

Dacă un bărbat reușește să te facă să râzi și să te relaxezi complet în prezența lui, lupta de a te seduce este ca și câștigată. Ne place atunci când un bărbat se dă peste cap pentru a ne amuza și că ne reamintesc să nu luăm totul foarte în serios. În plus, este plăcut atunci când poți trece cu ușurință și umor peste o situație inconfortabilă, decât să o lași să strice un moment.

Faptul că și ei au o latură sensibilă

Atunci când dincolo de aparențele de bărbat puternic și dur descoperi un partener care este atent la nevoile tale și are o latură sensibilă, este greu să nu te simți cucerită. Chiar și micile lui gesturi romantice sunt mult mai apreciate atunci când știi că nu îi stau în fire și că le face doar pentru a-ți intra în grații.

Talentele lor ascunse, de care nu aveam idee

Imaginea bărbatului căruia femeile i se aruncă la picioare doar pentru că știe să cânte la chitară a devenit un clișeu dintr-un anume motiv. Ne place să descoperim că bărbatul de lângă noi are și o latură artistică și se pricepe la muzică, știe să deseneze sau să picteze sau poate să ne învețe să dansăm un tango ca la carte. Puține sunt femeile care ar rezista în fața unui bărbat atrăgător care știe să cânte la pian sau care le-ar putea face serenade cu vocea sa de bariton.

Îndemânarea și priceperea lor la lucruri tehnice

Nu că noi nu ne-am pricepe să schimbăm un bec, dar pasiunea bărbaților pentru meșteșugărit și reparat este cultivată încă din copilărie, așa că am putea spune că sunt cu un pas înaintea noastră la acest capitol. Este un sentiment reconfortant de siguranță să știi că poți apela la partenerul tău atunci când se strică o țeavă, vrei să agăți un tablou și trebuie să bați un cui sau ai nevoie de cineva să îți repare laptopul, frigiderul sau mașina. Chiar dacă te descurci și singură, uneori este plăcut să apelezi la ajutorul lui și să îl vezi cum încearcă din răsputeri să te facă mândră de el.

Tu ce alte calități mai apreciezi la un bărbat? Care ți se pare cea mai importantă dintre toate?

Sursă foto: Shutterstock/Copyright: s_bukley