5 întrebari pe care eviți să le pui ginecologului tău și răspunsurile pe care le cauți

Majoritatea femeilor au crescut cu o anumită jenă de a discuta problemelor de sănătate când vine vorba de organele genitale.

Nu ar trebui să îți fie teamă să întrebi medicul tău ginecolog atunci când ai nelămuriri privind sănătatea ta.

Iată cele mai frecvente 5 întrebări pe care evită femeile în cabinetul ginecologic și răspunsurile lor aferente.

Cum evit o infecție urinară

Infecțiile urinare sunt extrem de frecvente la femei. Conform American College of Obstetricians and Gynecologists printre simptomele unei infecții urinare se numără urinarea frecventă, arsuri la urinare, dureri în abdomenul inferior etc.

Pentru a preveni infecțiile urinare ar fi bine să urinezi înainte și după un act sexual și să bei suc de merișoare.

De ce mă simt uscată

O lubrifiere eficientă este cheia unei partide de sex. Uscăciunea vaginală poate duce la dureri și frustrări. Medicii ginecologi spun că scăderea estrogenului este cauza principală a acestei uscăciuni vaginale și recomandă folosirea de lubrifianți, exerciții Kegel și multe probiotice.

Cum scap de mirosurile neplăcute din zona vaginală

Societatea promovează ideea că zona genitală trebuie să miroasă mereu a curat. Marile firme vând sute de produse de curățare a zonei intime, dar de cele mai multe ori acele produse sunt vinovate de apariția acelor mirosuri neplăcute de care încercă să scăpăm.

Pentru prevenirea mirosurilor neplăcute din zona intimă medicii recomandă consumul a 2 litri de apă pe zi, evitarea băuturilor alcoolice, consumul de fructe și legume. Dacă mirosul s-a schimbat brusc, dacă este însoțit de o secreție abundentă sau de o secreție mai colorată trebuie neapărat să mergem la doctor.

E ok dacă fac sex la menstruație

Conform specialiștilor în domeniu nu ai de ce să îți faci griji, poți face sex și chiar dacă ești în perioada roșie a lunii. Important este, însă să faci sex protejat, pentru că zona genitală este mai predispusă la infecții în această perioadă.

Unele femei chiar au un libidou crescut în această perioadă și sexul la menstruație le poate scăpa de crampele neplăcute.

