3 reguli pentru o viață sănătoasă în 2018

Unica.ro a stat de vorbă cu dr. Oana Cuzino, medic primar geriatru, doctor în științe medicale și a discutat despre principalele reguli de care să ținem cont în 2018, pentru a duce o viață sănătoasă. Iată ce ne-a împărtășit specialistul.

Dr. Oana Cuzino, medic primar geriatru, doctor în științe medicale recomandă în primul rând să renunți la fumat și să profiți de începutul de an pentru a-ți propune un astfel de obiectiv. Specialistul încurajează, spunând că studiile arată că peste 40% dintre cei care își stabilesc țeluri la început de an reușesc să le ducă la capăt până la finalul anului respectiv! „Fumatul are una dintre cele mai dezastruoase efecte ale sănătății noastre“, accentuează dr. Oana Cuzino.

A doua regulă se referă la ce alimente consumăm și ce băuturi alegem să bem, continuă dr. Oana Cuzino. „Mâncarea semi-preparată, mâncarea de tip fast-food, cartofii prăjiți etc nu sunt recomandate. Stabilește-ți un obiectiv să îți pregătești mâncarea acasă, cât mai des posibil și atenție la modul de preparare “, recomandă Cuzino.

A treia regulă, spune Oana Cuzino, este să faci cât mai multă mișcare. „E foarte ușor să faci zece mii de pași zilnic, iar beneficiile sunt uriașe“, declară Oana Cuzino.

Vizionează clipul video și vezi ce reguli recomandă Oana Cuzino pentru o viață sănătoasă în 2018!