3 femei cool în funcția de prim-ministru

NOUA ZEELANDA – Jacinda Ardern

Jacinda Ardern este, la 37 de ani, o prezență feminină încântătoare în postura de prim-ministru în Noua Zeelandă, țară ce a mai avut două femei în această poziție, însă niciuna dintre ele nu a provocat un asemenea val de entuziasm ( “Jacindamania”). Ardern are 37 de ani, fiind în prezent cea mai tânără femeie prim-ministru din lume. Sloganul său electoral a fost “Let’s do this.” Este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Clarke Gayford și, de curând, cuplul a anunțat că așteaptă un copil.

ISLANDA – Katrín Jakobsdóttir

Katrín Jakobsdóttir are 41 de ani și a devenit în noiembrie 2017 prim-ministru al Islandei, fiind a doua femeie care deține această funcție în Islanda (prima a fost Jóhanna Sigurðardóttir, între 2009 și 2012). Este liderul alianței Left Green, fiind implicată în politică de mult timp. În trecut, a ocupat funcția de Ministru al Educației și de Ministru al Cooperări Nordice. Jakobsdóttir este măritată cu Gunnar Örn Sigvaldason și au împreună trei copii.

SERBIA – Ana Brnabić

Ana Brnabić a obținut funcția de prim-ministru al Serbiei în iunie 2017, devenind astfel prima femeie gay într-o astfel de funcție. Brnabić a studiat economia în Statele Uite și apoi s-a reîntors în Serbia, pentru a lucra în domeniul energiei eoliene. A intrat în politică abia anul trecut, conducând Ministerul Administrației Publice. Are ca pasiuni gătitul și vizitarea expozițiilor și este un adevărat fan al fenomenului “The Lord of the Rings”.

