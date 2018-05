10 motive să mergi la TIFF 2018

TIFF, cel mai mare festival din România dedicat filmului de lungmetraj, are loc anul acesta între 25 mai și 3 iunie, la Cluj-Napoca. Redacția Unica a selectat și îți recomandă 10 dintre surprizele care te așteaptă la cea de-a 17-a ediție a festivalului.

35 de filme românești

Dacă ești pasionată de filmele semnate de regizori autohtoni, secțiunea specială a festivalului de anul acesta, Zilele Filmului Românesc aduce pe marile ecrane 13 lungmetraje și 22 de scurtmetraje românești, unele în premieră mondială, altele distinse cu premii importante. Printre cele mai cunoscute noutăți din cinematografia românească proiectate anul acesta se regăsesc: Nu mă atinge-mă (Touch Me Not), al regizoarei Adina Pintilie (câștigător al Ursului de Aur la Berlin), Un pas în urma serafimilor (One Step Behind The Seraphims), în regia lui Daniel Sandu (câștigător al Galei Premiilor Gopo din acest an) sau Soldații. Poveste din Ferentari (Soldiers. Story From Ferentari), regizat de Ivana Mladenovic (lansat în competiția de la San Sebastian și premiat la Trieste).

În plus, dacă vrei să revezi filme populare sau rarități din perioada comunistă, drame istorice sau de actualitate, poți opta pentru proiecțiile cu intrare liberă din cadrul secțiunii Romania 100.

Fotografie de la TIFF 2017, Chris Nemes

Castelului Banffy de la Bonțida

Cine n-a apucat să viziteze până acum împrejurimile Castelului Banffy de la Bonțida, o poate face cu ocazia festivalului, în cadrul secțiunii Weekend la Castel, care are loc anul acesta pe 26 și 27 mai. Cei mici sunt așteptați la ateliere creative și spectacole pentru copii, iar după lăsarea serii, publicul va putea urmări un show-surpriză de acrobație aeriană și primul film al regizorului Alfred Hitchcock, Grădina plăcerilor (1925), acompaniat live de ansamblul de cameră Notes & Ties.

Filme controversate. A fi sau a nu fi politic corect?

În cadrul secțiunii tematice a festivalului de anul acesta, intitulată A fi sau a nu fi politic correct?, poți urmări zece dintre cele mai controversate filme care aduc în dicuție extremele la care ajuns corectitudinea politică în ziua de azi. Human, Space, Time And Human, în regia lui Kim Ki-Duk, Life Guidance al lui Ruth Mader sau Pieles, semnat de Eduardo Casanova sunt doar câteva dintre ele.

VR, Live Cinema și Loop Cinema

Între 25 mai și 2 iunie, într-un cadru special amenajat la ClujHub, cinefilii precum și toți cei pasionați de noile forme de storytelling audiovizual, vor avea ocazia să descopere un program incitant de experiențe VR, Live Cinema și Loop Cinema.

Printre noutățile ediției se numără infiniTIFF Summit – conferința în cadrul căreia vor fi analizate noile tendințe la intersecția dintre film, storytelling și tehnologie, și #Stories on Instagram – un workshop dedicat explorării formatelor narative produse și distribuite prin intermediul acestui tip de social media.

Filme bulgărești și sovietice

Cele mai bune producții bulgărești din ultimii doi ani și câteva filme-cult aparținând cinematografiei sovietice ale anilor ’80 vor fi proiectate în cadrul secțiunilor Focus Bulgaria și Amintiri din URSS (Back in the USSR). Printre ele, Destinații, în regia lui Stephan Komandarev (prezentat în 2017 la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard), Fără Dumnezeu, debutul Ralitzei Petrova (premiat cu Leopardul de Aur la Locarno în 2016) sau Moscova nu crede în lacrimi, al regizorului Vladimir Menșov (premiat cu Oscarul pentru Cel mai bun film străin în 1981).

Fanny Ardant interpretând rolul lui Maria Callas, sursă foto: Shutterstock

Fanny Ardant

Una dintre cele mai iubite actrițe ale cinematografiei francize, Fanny Ardant a cucerit întreaga lume, jucând timp de 40 de ani nu doar în Franța, ci și în Spania, Italia, Anglia, Israel, Germania, Elveția și, nu în ultimul rând, la Hollywood. De-a lungul carierei sale, a lucrat cu regizori importanți precum Claude Lelouch, Alain Resnais, Costa Gavras,Volker Schlondorff, Michelangelo Antonioni, Sydney Pollack, Franco Zeffirelli sau Ettore Scola.

Fanny Ardant este invitata specială a festivalului de anul acesta ți va primi, în cadrul galei de închidere TIFF, Trofeul Transilvania pentru întreaga carieră.

12 filme în Competiția oficială

Filmele înscrise în competiția TIFF anul acesta sunt: Nu mă atinge-mă (Adina Pintilie), Charleston (Andrei Crețulescu), Viața și nimic altceva (Antonio Mendez Esparza), Iarna trădării (Hlynur Pálmason), Eșafodaj (Matan Yair), Moștenitoarele (Marcelo Martinessi), Ancora și speranța (Carlos Marques-Marcet), Căsătoria (Blerta Zequiri), Vinovatul (Gustav Moller), Casa(Asghar Yousefinejad),

Izbiți de soartă (Anna Kruglova) și Mila (Babis Makridis).

Fotografie de la TIFF 2017, Vlad Cupsa

Educatiff

Educatiff este secțiunea dedicată elevilor și adolescenților și include 15 proiecții cu filme aduse în premieră în România, un film în premieră mondială, un cine-concert de excepție, un documentar care poate deschide noi orizonturi, plus ateliere distractiv-educative susținute de traineri specializați în domenii educație cinematografică și gândire critică.

Toți copiii și adolescenții care văd un film EducaTIFF pot participa la Competiția Tineri Critici de Film, trimițând pe adresa educatiff@tiff.ro o cronică scrisă sau filmată, în stil vlog.

Muzică live și expoziții de fotografie

Pe lângă concertele de jazz, funk, rock și electro-pop, dacă ajungi la festival poți admira lucrările unora dintre cei mai apreciați artiști autohtoni: Dan Perjovschi, Saddo, Ana Kun, Livia Coloji, Răzvan Cornici, George Roșu, Andreea Ilisăi, Dragoș Boțcău și Bogdan Topîrceanu, Alexandru Antik Sándor și Paul Mureșan. Iubitorii de fotografie pot vizita două expoziții găzduite de Muzeul de Artă (Ingmar Bergman and his legacy in fashion and art și Photo Historia) și expozițiile de fotografie cele de la Galeriile Minerva (Hometown și Khozyain).

Fotografie de la TIFF 2017, Chris Nemes

Film Food

Dacă te-ai decis să mergi la TIFF anul acesta, în cadrul secțiunii Film Food, poți viziona povești savuroase despre arta culinară și oamenii care i-au dedicat întreaga viață și, de asemenea, poți trăi experiențe gastronomice live oferite de trei dintre cei mai apreciați chefs din România.

Sursă foto: www.tiff.ro

