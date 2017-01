În vizită la Andreea Raicu

La mijlocul lunii noiembrie 2016, Andreea Raicu a deschis un showroom în care găsești o parte din colecțiile ei de haine și bijuterii. Revista Unica a fost invitată pentru o ședință foto în avanpremieră, cu câteva zile înainte de deschidere. (Foto: Alexandru Roșieanu/UNICA)

Ne vedem în jur de ora 11:00, ne-a spus Andreea când am programat ședința foto. Ea era pe ultima sută de metri cu finalizarea detaliilor pentru showroom, noi pe ultima sută de metri cu predarea revistei la tipografie. Am ajuns pe Intrarea Temișana nr. 5 și am descoperit un spațiu decorat cu bun-gust, minima-list, în care se află haine și bijuterii care completează perfect atmosfera „cosy“.

Andreea a probat câteva ținute din showroom, a povestit despre cum i-a venit ideea spațiului și despre ce este nou în colecțiile ei pentru această iarnă. „Având un business online, nu ne gândiserăm la un showroom. Însă erau destul de multe cliente care doreau să vină să vadă produsele. Le invitam aici, dar când am văzut că sunt atât de multe cereri, ne-am gândit să creăm un spațiu special, cald, foarte simplu, unde să le întâlnim, să le cunoaștem și să aflăm care sunt cerințele lor.“

Cui se adresează colecțiile ei de haine?

„Cumva am înțeles că femeile până la urmă trebuie să rămână femei. Într-un fel, mișcarea aceasta extrem de feministă ne-a făcut să ne masculinizăm foarte tare, să ne purtăm ca niște bărbați și de cele mai multe ori să ne îmbrăcăm în haine care ne fac să ne simțim confortabil. Doar că asta ne știrbește din feminitate. Se întâmplă, când lucrezi într-o companie, să ajungi să te îm-braci în costum care e de fiecare dată cam la fel, iar adesea femeile își doresc să se îm-brace mai feminin. Am creat această colecție ce are rochii care pot fi purtate la birou și care te ajută să rămâi feminină și să te simți bine în pielea ta.“ În showroom am descoperit și piese din noua colecție premium, realizată în colaborare cu un designer, în special rochii din catifea, elegante.

Colecția de accesorii

Un loc aparte în showroomul Andreei îl ocupă accesoriile. Am avut ocazia să vedem și noua colecție de bijuterii, din care ne-au atras atenția câteva brățări cu mesaje. „Be gentle“ este unul dintre mesajele foarte importante pentru Andreea în această perioadă a vieții ei. „Uneori devenim foarte autoritari cu noi înșine, ne împingem foarte mult de la spate să facem lucruri, chiar și atunci când nu putem. Brățara cu acest mesaj îmi amintește să fiu bună cu mine, să nu mai trag de mine și să fac doar lucrurile pe care pot să le fac.“

