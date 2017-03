VIDEO. Ryan Gosling cântă cu o artistă celebră o melodie de-a lui Bob Marley

Actorul Ryan Gosling ne surprinde din nou prin calitățile lui vocale. După celebrul musical ”La La Land”, acesta va cânta împreună cu solista Lykke Li, o melodie de-a lui Bob Marley, în filmul ”Song to Song”.

Lykke Li and Ryan Gosling vor juca rolurile a doi foști iubiți iar de curând, pe internet, a apărut duetul dintre cei doi, cântând împreună ”It Hurts to Be Alone” a lui Bob Marley. Noua peliculă va avea premiera în America, pe 17 martie iar pe lângă Gosling, în film mai joacă și Rooney Mara, Natalie Portman și Michael Fassbender.

Uite cât de drăguți sunt cei doi împreună în clipul devenit viral.

