Victorie istorică a României la tenis de masă

Sportivele Adina Diaconu și Andreea Dragoman au câştigat finala campionatului mondial de tenis de masă pentru juniori după ce le-au învins pe Hina Kayata și Miyu Kato din Japonia.

Conform gsp.ro, este o victorie istorică a României, aceasta fiind prima medalie de aur la un campionat mondial în ultimii 11 ani.

“Este cu adevărat incredibil și de necrezut că am reușit să câștigăm acest Mondial. Este un vis pentru mine. Eu și partenera mea jucăm împreună de peste un an și ne înțelegem extraordinar la masă. Am jucat un meci incredibil și sunt foarte fericită că am câștigat acest titlu mondial”, a declarat Adina Diaconu, citată de gsp.ro.

Adina este calificată şi în semifinala probei de simplu, după ce a învins-o pe Kim Youjin din Coreea de Sud.