Vergeturile din adolescență i-au schimbat viața

O femeie a încercat, printr-o postare pe rețelele sociale, să readucă optimismul în viața femeilor care au diverse complexe și să educe oamenii să fie mai buni.

“După pubertate, m-am îngrășat foarte rău și am rămas cu vergeturi vizibile pe abdomen și coapse.

Într-o vara, sora mea mai mare a tras de mine până am mers la o piscină din oras. Eram complexată de felul în care arătam și nu prea voiam să merg.

Am mers în vestiar și m-am schimbat în costumul de baie. Sora mea n-a menționat nimic de faptul că aveam corpul acoperit de vergeturi. Și acum îmi aduc aminte ce mi-a zis:

– Ce costum de baie frumos ai!

A ales să spună ceva frumos, în loc să spună ceva ce m-ar jigni, ceva care m-ar răni.

În zilele ce au urmat, ceilalți n-au fost așa de buni, dar durerea provocată de cuvintele lor era îmblânzită de cuvintele sorei mele. Părerea ei conta mai mult, cuvintele ei blânde se auzeau ca un ecou.

Sora mea era cea mai frumoasă din școală, avea un păr lung și lucios, talie de viespe și era sociabilă. M-am gândit că oricine poate face o alegere. Ea a ales să se comporte frumos cu toată lumea. Ea a ales să spună cuvinte frumoase când alții au ales să le folosească pe cele urâte.

Din acel moment am decis să fiu și eu persoana aceea! Persoana care gândește și face ceva pentru oamenii care se simt singuri, inconfortabil sau nesiguri. Erau oamenii pe care îi zăreai imediat. Erau cei care arătau mereu ca fiind sperați sau supărați și care respirau ușurați când li se spunea ceva frumos.

Am ales să fiu învățătoare. Am făcut practică în școli. Întotdeauna am fost atrași de copiii retrași. Treceam pe lângă băncile lor și îi surprindeam cu câte un compliment. Păreau așa uimiți. Până și învățătoarea lor observa o schimbare, copiii aceia zâmbeau mai des.

Acum am copiii mei. Îi încurajez mereu să aleagă bunătatea, nu răutatea. Un cuvânt bun poate schimba lumea cuiva, unul răutăcios o poate distruge. Un cuvânt bun, la momentul potrivit poate valora mai mult decât un premiu, un trofeu sau o invitație la cea mai tare petrecere.”

