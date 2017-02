Unde se transmit Premiile Oscar 2017 live

Gala Premiilor Oscar 2017 are loc duminica aceasta, pe 26 februarie, la Los Angeles. Cine va câștiga Oscarul pentru cel mai bun film? Majoritatea pariază pe „La La Land”, care are 14 nominalizări, dar și „Moonlight” este un contracandidat deloc de neglijat.

Citește și – Nominalizări la Oscar 2017. Lista completă

În România, în noaptea de duminică spre luni (26/27 februarie) poți vedea Gala Oscar 2017 live pe posturile de televiziune Digi 24 și Digi Film, începând cu ora 02:00. Versiunea editată a Premiilor Oscar 2017 în reluare va fi difuzată de Digi Film luni, 27 februarie, de la ora 22:00.

Cea de-a 89-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film este prezentată de Jimmy Kimmel, care a fost și gazda Premiilor Emmy din septembrie anul trecut. Gazda emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” a anunțat în decembrie anul trecut vestea pe contul lui de Twitter.

Yes, I am hosting the Oscars. This is not a prank. And if it is, my revenge on @TheAcademy will be terrible & sweet. Thx to @alsformalwear

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 5 decembrie 2016