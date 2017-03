uberLADIES. Mădălina, 30 de ani: Majoritatea celor cu care am mers au fost foarte plăcut surprinși să vadă o femeie la volan

Cu ocazia zilei de 8 martie, Uber și Fashion Days și-au propus să ofere un moment special mai multor doamne și domnișoare care, în timpul lor liber, aleg să își împartă mașina pe platforma Uber, ducând oamenii la destinație. Ele au fost invitate la o ședintă foto profesională, pregătita de stiliștii de la Fashion Days, cu ținute din noile colecții de primăvară.

Mădălina are 30 de ani și lucrează ca operator facturare la o fabrica de mezeluri, iar în timpul liber este șofer partener UBER. Îi place să facă sport, să danseze și să călătorească.

Cum e să conduci prin București? Dacă ai alege un singur cuvânt pentru traficul din București, care ar fi acela?

Din punctul meu de vedere, “aventură” este cuvântul care definește cel mai bine traficul din București. Sigur, o aventură poate să fie plăcută sau nu, dar norocul meu este că îmi place foarte mult să conduc.

Ce părere ai despre stereotipul că femeile nu conduc bine?

Cred că sunt femei care conduc exemplar, așa cum sunt și bărbați care conduc dezastruos. Ca-n oricare alt domeniu, trebuie să fii făcut pentru activitatea pe care o desfășori. Cel mai sănătos ar fi dacă oamenii ar renunța la generalizări.

De ce UBER?

Inițial am privit-o ca pe o provocare, apoi am descoperit cât de plăcut este și am decis să continui. Am ales UBER pentru că mă ajută să-mi suplimentez veniturile făcând ceea ce-mi place, pentru că pot alege când să fac asta și pentru că mă simt în siguranță. Și acum mă bucur că am luat această decizie.

Ce i-ai recomanda unei femei care se gândește să devină șofer partener UBER?

Le recomand tuturor doamnelor să aibă mintea deschisă pentru noi experiențe. UBER este un serviciu care oferă siguranță atât pasagerilor, cât și șoferilor parteneri, deci nu au de ce sa se teamă. În plus de asta, cunoști oameni interesanți, iar cursele sunt o plăcere.

Cum sunt pasagerii pe care îi duci la destinație?

Foarte politicoși. Unul dintre pasageri a fost un domn care mi-a sărutat mâna când a coborât din mașină. De fiecare dată am fost surprinsă de persoanele pe care le-am întâlnit: oameni educați, eleganți. Am întâlnit chiar și vedete.

Care a fost una dintre cele mai amuzante reacții ale utilizatorilor atunci când au descoperit o femeie la volan?

Nu am avut parte de reacții ciudate sau nepotrivite. Majoritatea celor cu care am mers au fost foarte plăcut surprinși să vadă o femeie la volan.

Utilizatorii UBER pot scrie în aplicație mesaje pentru șoferii parteneri. Împărtășește cu noi una sau două dintre mesajele tale preferate primite de la pasageri.

O să vă împărtășesc trei dintre mesajele mele preferate! De la “Îți multumesc mult pentru că mi-ai făcut seara mai faină, am tot respectul pentru tine și pentru curajul tău”, “Foarte bună șoferiță, mai bună ca mulți bărbați” până la “O doamnă încântătoare, conduce excelent”.

Siguranța în mijloacele de transport este importantă pentru toată lumea, dar mai ales pentru femei. Datorită tehnologiei, Uber este una din cele mai sigure moduri de a te deplasa prin oras, fie că eşti pasager sau că alegi să iti imparti masina. Uber si Asociața Necuvinte (una dintre cele mai puternice voci împotriva abuzurilor asupra femeilor) si-au unit forțele pentru a promova siguranța în mijloacele de transport și acasă. Uber a devenit partener de mobilitate al Asociației Necuvinte, asigurând transportul echipei și al femeilor care beneficiază de sprijinul lor, timp de un an. Intră pe site-ul Asociației Necuvinte și vezi cum poți ajuta. Știm că timpul e important pentru tine. De aceea, dacă vrei sa virezi cei 2% către Asociația Necuvinte, Uber îți oferă două curse gratuite către și de la sediul Asociației Necuvinte (Str. Ion Campineanu nr. 20, Sector 1, Bucuresti). Pâna pe 20 mai, folosește codul SustinNecuvinte pentru a ajunge la sediul Asociației, de luni până vineri, între 10:00 și 18:00, lasă acolo formularul tău completat, iar voluntarii asociației se vor ocupa mai apoi să ajungă la timp la Administraţia Financiară de care aparţii.