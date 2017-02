Trei cărți devenite filme de Oscar, pe care nu le putem uita

Cartea sau filmul? Ce alegi între o carte pe care nu ai citit-o și ecranizarea acesteia? Indiferent de preferințe, există filme la fel de bune precum cărțile după care au fost adaptate. Îți recomandăm trei dintre acestea, care au ajuns să fie premiate la Oscaruri.

„Cititorul” de Bernhard Schlink

O poveste tulburătoare dintre un adolescent și o femeie cu 20 de ani mai în vârstă, judecată pentru faptele comise vând era supraveghetoare într-un lagăr SS a fost ecranizată în 2008, cu Kate Winslet și Ralph Fiennes. Un an mai târziu, Kate Winslet a câștigat Oscarul pentru Cea mai bună actriță în rol principal.

„Camera” de Emma Donoghue

În 2010, romanul „Camera” de Emma Donoghue a fost clasat de The New York Times în topul celor mai bune cărți ale acelui an. Cinci ani mai târziu, povestea băiețelului care s-a născut și a trăit până la cinci într-o cameră împreună cu mama lui care fusese răpită a fost ecranizată, filmul ajungând la Oscarurile din 2016. Anul trecut, Brie Larson a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal.

„Pacientul englez” de Michael Oondatje

La sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial, patru oameni ajung sub acoperișul unei foste mănăstiri italiene. Unul dintre ei este un pacient misterios, cu trupul ars, care începe să le spună o poveste de dragoste cu aventuri din deșert și război. Romanul a fost ecranbizat în 1996, în regia lui Anthony Minghella, cu Ralph Fiennes și Kristin Scott-Thomas în rolurile principale. Filmul a câștigat nouă premii Oscar în 1997, printre care Cel mai bun film, Cea mai bună actriță în rol secundar (Juliette Binoche), Cel mai bun regizor (Anthony Minghella).

