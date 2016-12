Top 15 citate motivaționale de la Stephen Hawking

Alături de Albert Einstein și Isaac Newton, Stephen Hawking este unul dintre cei mai valoroși savanți ai lumii. Viziunea lui asupra lumii, teoriile sale, precum și afirmațiile pe care le face îi atrag numeroși simpatizanți, dar și numeroși inamici, printre care și biserica creștină.

După ce a spus că nașterea Universului a fost un rezultat firesc al legilor fizicii, iar Dumnezeu nu a fost necesar în acest proces, jurnaliștii de la o prestigioasă publicație de peste Ocean au realizat un top al celor mai interesante citate ale lui Stephen Hawking:

„Ar fi o pierdere de timp să fiu furios pentru handicapul meu. Omul trebuie să meargă înainte, iar eu nu am făcut-o tocmai rău. Oamenii nu vor avea timp pentru tine dacă tu eşti mereu furios şi te plângi”.

„Perspectiva de a muri devreme m-a făcut să înțeleg că viața merită trăită”.

„Oamenii tăcuți au cele mai zgomotoase minți”.

„Oricât de grea ar fi viaţa, întotdeauna putem face ceva să ne-o înfrumuseţăm. Priviţi stelele, în loc să vă uitaţi în jos”.

„Data viitoare când cineva îţi reproşează că ai comis o greşeală, spune-i că s-ar putea să fie un lucru bun. Fără imperfecţiune, noi doi nu am exista”.

„Toată viața mea am tot încercat să aflu răspunsuri la principalele probleme cu care ne confruntăm și să găsesc un răspuns științific la ele. Poate din acest motiv, am vândut mai multe cărți despre fizică decât Madonna despre sex”.

„Principalul dușman al cunoașterii nu este ignoranță, ci iluzia cunoașterii”.

„Acolo unde este viață – este și speranță”.

„Am observat că până și cei care spun că totul este predestinat și că nu putem schimba nimic, se uită în stânga și în dreapta înainte să treacă strada”.

„Suntem doar o rasă avansată de maimuțe pe o planetă neînsemnată a unei stele extrem de obișnuite. Dar noi putem înțelege Universul – asta ne face speciali”.

„De departe, cele mai complexe sisteme biologice pe care le avem la dispoziție sunt propriile noastre trupuri”.

„Nu cred că rasa umană va supraviețui în următorii o mie de ani, dacă nu ne vom răspândi în spațiu”.

„Eu consider că viruşii de calculator ar trebui să fie consideraţi viaţă. Cred că spune ceva despre natura umană faptul că singura formă de viaţă pe care am creat-o până acum este pur distructivă. Am creat viaţă după înfăţişarea noastră”.

„Cea mai bună dovadă a imposibilităţii călătoriilor în timp este că n-am fost încă invadaţi de hoarde de turişti veniţi din viitor”.

„Navigarea pe Internet este o idee la fel de stupidă ca schimbarea constantă a posturilor TV”.

