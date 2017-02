Interviu cu schioarea Tina Maze: “Succesul e ca un mare puzzle”

O adevărată legendă a schiului mondial, Tina Maze a acordat un interviu în exclusivitate pentru Unica. Citește ce spune sportiva despre succes, pasiune și performanță și descoperă amănunte puțin cunoscute din viața unei schioare remarcabile.

Cvadruplă campioană mondială, de trei ori învingătoare pe pârtiile de la St. Moritz și dublă campioană olimpică, Tina Maze s-a alăturat vedetelor sportive de prim rang care comentează transmisiunile de la Eurosport, iar zilele acestea a jucat rolul „Antrenoarei” („The Coach”) în cadrul magazinului „Winter Sports Extra”. Astfel, Tina a oferit fanilor o perspectivă cu totul nouă asupra evenimentelor derulate pe pârtiile de la St. Moritz, unde se află în plină desfășurare Campionatul Mondial de Schi 2017, competiție care se va termina duminică, pe 19 februarie 2017.

În urmă cu o lună, îți anunțai retragerea din schiul competițional. Chiar renunți sau nu? Nu te tentează să ajungi la Olimpiada de iarnă din Coreea de Sud, în 2018? E posibil să te răzgândești?

Ar fi fost posibil să mă răzgândesc până în mai 2016, fiindcă-mi doream mult să revin în competiții, dar, din păcate, nu am reușit să mă recuperez după o accidentare și a trebuit să renunț. Așa că n-o să ajung în Coreea. Aș fi putut participa la probele de viteză, dar asta nu se va mai întâmpla, așa că mă declar mulțumită cu noul meu job, cel de coach pentru Eurosport, și voi comenta de la PyeongChang exclusiv pentru Eurosport.

Ai calculat vreodată câte zile ai petrecut anual pe pârtii în perioada în care concurai?

Nu cred că erau atât de multe câte v-ați închipui, pentru că o mare parte a antrenamentelor au loc în afara pârtiei, cu ore de pregătire fizică tradiționale, la sala de sport. Schiul e un sport care durează tot anul, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în care te pregătești pentru competiții și te gândești la ce poți îmbunătăți. Dar, cu toate astea, un schior petrece o grămadă de timp afară, în natură.

Când ai mers ultima oară la schi de plăcere, cu prietenii?

O fac destul de des acum, că nu mai schiez de performanță. Chiar și astazi (interviul a fost luat pe 6 februarie 2018, când Tina era la St. Moritz, în perioada Campionatului Mondial de Schi – n.n.) am făcut câteva coborâri de plăcere.

Care sunt stațiunile care îți plac cel mai mult?

Iubesc Dolomiții din Italia. Îmi plac munții din țara mea, Slovenia. Ador Elveția.Îmi place să schiez în Canada, la Whistler. Sunt multe stațiuni minunate de schi, dar, din păcate, din cauza curselor niciodată nu am ocazia să schiez pe toate pârtiile unei stațiuni, trebuind să mă concentrez exclusiv asupra pârtiei pe care se va desfășura concursul. Evident, mă consider o norocoasă, pentru că, în cadrul etapelor de cupă mondială, am avut ocazia să văd o mulțime de locuri frumoase.

Care este proba ta preferată dintre cele cinci?

Coborârea este preferata mea, dar slalomul uriaș e grozav și consider că e de bază pentru orice schior. Însă nu e cea mai ușoară probă și tocmai de aceea nu mai este nici favorita mea. Cea mai ușoară este coborârea, cu condiția să te simți confortabil și să controlezi viteza. Slalomul e mai intens, iar combinata alpină e o probă mai mult de sentiment.

Cine sunt cei mai buni prieteni ai tăi dintre schiori?

Cei mai buni prieteni e mult spus. Am însă mulți prieteni în lumea schiului și chiar îmi e dor de fetele cu care stăteam de vorbă, văzându-ne regulat, la fiecare concurs. Mulți îmi sunt prieteni, dar fiecare suntem concentrați pe ceea ce facem, iar eu eram chiar mai preocupată de carieră decât alții în perioada în care concuram, în detrimentul prietenilor. Acum însă înțeleg bine cu mai toți, inclusiv cu Lara (Gut), Anna (Veith), Julia (Mancuso), Dominique Gisin și Lindsey (Vonn).

Practici și snowboard?

Nu, știu doar să schiez.

Spune-ne ceva despre echipament – ai voie să-ți alegi ținutele de competiție?

Întotdeauna eu am fost cea care mi-am ales ținutele, dar toate celelalte lucruri sunt furnizate de sponsorii mei.

În urmă cu câțiva ani, ai scos un single care a fost un mare hit în țara ta. Te gândești să continui cariera muzicală?

Sunt plină de surprize, iar muzica este foarte aproape de sufletul meu, așa că niciodată n-o să spun niciodată.

Ce măn]ncă o schioare? Ai o dietă anume? Care este mâncarea ta preferată?

Antrenamentele consumă o cantitate uriașă de calorii așa că, pregătindu-mă din greu mereu, n-am avut niciodată nevoie de vreo dietă strictă. Bucătăria mea preferată este cea italiană, pentru că e simplă, proaspătă și gustoasă.

Ai doborât o mulțime de recorduri, iar asta spune multe despre tăria ta psihică. Ce te face puternică? Cum te motivezi?

Am fost puternică datorită întregii pregătiri de care am avut parte, fizică și mintală. Ambele sunt extrem de importante pentru a avea succes.

Ce pasiuni ai, ce hobby-uri, ce te face fericită?

Chiar dacă profesia mea a fost sportul, și pasiunile mele țin tot de sport. Dacă nu schiez, îmi place să fac surf sau să joc volei pe plajă. Pur și simplu, iubesc sportul și natura. Și pot spune că am fost norocoasă să-mi transform pasiunea într-un job.

Ai un animal de companie?

Am avut un câine, dar a murit anul trecut. Sper că voi avea un alt cățel în curând.

Care este cel mai valoros trofeu pentru tine?

Globul de cristal pe care l-am câștigat cu 2.4124 puncte și cele 13 medalii pe care le-am câștigat atît la Campionatele Mondiale, cât și la Jocurile Olimpice. Toate sunt valoroase pentru mine.

Care sunt ingredientele succesului, în opinia ta? Cât contează talentul, cât contează munca, hotărârea și tenacitatea?

Succesul e ca un puzzle mare. Niciodată nu e o piesă unică – e nevoie de multe bucățele, care să se îmbine perfect.

Cum treci peste o ratare? Cum îți regăsești motivația?

Dezamăgirea mă face să plâng și să fiu furioasă. Și exact asta mă motivează ca data următoare când ajung pe pârtie să fiu mai bună. Nu e ușor să pierzi, dar te eșecul te învață multe. Dacă pierzi și nu ești dezamăgit, cred că nici nu meritai să câștigiu. Deloc nu-mi plac sportivii care se declară mulțumiți cu prestația lor chiar și atunci când nu câștigă.

Spune-ne câteva cuvinte despre cum îți îngrijești tenul și care sunt produsele tale de frumusețe favorite.

Somnul este produsul meu de frumusețe favorit!

Ce-și urează schiorii pentru a avea noroc?

Bagă gaz! Cum ar veni, viteză maximă!

Un sfat pentru cei care -și doresc să schieze mai bine?

Fiecare om e diferit și are propriul stil. Fiecare ar trebui să-și stabilească un obiectiv înainte de a-și pune schiurile în picioare.

Care este plăcerea ta vinovată?

Ciocolata!

Care este cel mai ascultat cântec din telefonul tău?

“Don’t Stop Me Now”, al lui Freddie Mercury / Queen. Cel mai tare melodie din toate timpurile!

Există vreun loc pe care ai vrea să-l vizitezi, dar n-ai avut ocazia până acum?

Am văzut mult din lumea asta, multe culturi și mă consider cu adevărat norocoasă că am avut această ocazie. Nu cred să existe vreun loc anume pe care să-mi doresc să-l vizitez chiar acum… poate peste câțiva ani. Călătoritul este una dintre pasiunile mele – la urma urmei, de asta m-am apucat și de schiat, fiindcă visam să văd lumea, iar visul mi s-a împlinit!

