Care sunt tendințele în sănătate și nutriție în 2017

Am stat de vorbă cu Larisa Petrini, Health Coach si ambasador Jamie Oliver, despre tendințe în sănătate și nutriție și am aflat către ce ne îndreptăm în 2017.

Putem să vorbim despre tendinţe în wellbeing?

Valoarea pieţei serviciilor şi produselor de wellness este de cel puţin trei ori mai mare decât cea a produselor farmaceutice. Având în vedere creşterile spectaculoase din ultimii 5-6 ani (valoarea acestei pieţe s-a dublat), este normal să apară şi tendinţe/mode şi actori noi de la an la an. Doar industria care se ocupă de topirea grăsimii’ are o valoare de 586,3 miliarde de dolari la nivel global (pentru a înţelege proporţiile, ONU estimează că putem rezolva foametea la nivel mondial cu 195 miliarde de dolari). Şi mai interesant este cum, în ciuda acestor creşteri, statistice legate de obezitate, diabet şi boli asociate stilului de viaţă sunt din ce în ce mai sumbre … Ultimele studii făcute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ne arată clar că 80% din boli sunt generate de stilul nostru de viaţă (alimentaţie, somn, mişcare) şi doar 20% sunt moştenite.

Ce anume determină aceste tendințe?

Din punctul meu de vedere, există cel puţin 3 actori care încurajează aceste tendinţe: consumatorii şi mediul de business (care creează cererea; fie că vorbim de actori mici sau mari), dar şi organizaţiile responsabile de sănătate (din cauza costurilor din ce în ce mai mari legate de sănătate, există un interes major legat de prevenţie).

Cum vezi tu viitorul în acest domeniu, către ce ne îndreptăm?

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre prevenţie şi medicină personalizată (lifestyle medicine). Experţii din Statele Unite şi Vest vorbesc despre nutrigenetică/nutrigenomică şi în general despre analize care să ofere informaţii cât mai precise despre ce ar putea funcţiona sau nu în cazul fiecărui pacient dar şi despre produse funcţionale (alimente, suplimente, produse cosmetice) şi tehnologie (aplicaţii, aparate, gadget-uri care să ne ajute să integrăm şi susţinem un proces de schimbare sau achiziţie de obiceiuri).

Ce este OUT în 2017, ca obiceiuri de viaţă & nutriţie?

Scad/dispar din ce în ce mai mult dietele/reţetele general valabile şi cresc soluţiile personalizate croite pe calapodul fiecărui client/pacient (nutrigenetica, nutrigenomica).

Scad/dispar sălile de fitness care oferă doar aparatură şi personal trainer şi cresc studiourile mici (boutique studios) şi trainerii care se deplasează la domiciliu.

Scad/dispar alimentele şi băuturile cu aditivi nocivi şi apar produse sau linii de produse noi, cu ingrediente diferite (presiunea din partea consumatorilor determina companiile să modifice compoziţia produselor pe care le comercializează; ex. Coca Cola Diet îndulcită cu stevia, McDonalds care introduce Kale etc.)

Ce este la modă în 2017, ca obiceiuri de viaţă & nutriţie?

Revin în atenţie carbohidraţii complecşi şi apar din ce în ce mai multe produse fără lactoză şi gluten. Creşte piaţa de produse probiotice (se mută de pe raftul farmaciilor, sub formă de capsule, pe raftul supermarket-urilor, sub formă de alimente sau băuturi; au apărut deja cosmetice pe baza de Kombutcha sau gumă de mestecat pe baza de probiotice 🙂

Revin în atenţie plantele “adaptogene” (maca, ginseng, moringa, etc) si apar device-uri noi care ne sprijină să trăim sănătos (inele pentru somn, device-uri pentru meditaţie, aplicaţii pentru alimentaţie şi sport).

