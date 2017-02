„Sunt nebun după tine”. Scrisoarea secretă a lui Michael Jackson către Lisa Marie Presley

O scrisoară trimisă de Michael Jackson fostei sale soții, Lisa Marie Presley, atestă faptul că starul pop suferea de multă vreme de insomnii și că avea nevoie de ajutor.

Scrisoarea lui Jackson datează din perioada în care el și fiica lui Elvis Presley erau căsătoriți (1994 – 1996) și dezvăluie oboseala fizică și psihică a starului care, potrivit propriilor afirmații, nu mai dormise de patru zile.

În scrisoare, Michael Jackson a schițat o săgeată care indica către un dreptunghi: „Miroase aici. Lisa, chiar am nevoie de odihnă. Nu am dormit, literalmente, de patru nopți. Trebuie să mă îndepărtez de telefoane și de oamenii de afaceri. Trebuie să am grijă de sănătatea mea mai întâi. Sunt nebun după tine. Cu dragoste, Turd”.

Recent, scrisoarea a fost trecută pe lista unei licitații, dar la intervenția Lisei Marie, epistola a fost retrasă de la vânzare și a intrat în posesia fostei soții.

Michael și Lisa Marie s-au cunoscut în 1974, atunci când Elvis Presley le-a făcut cunoștință. Cei doi s-au reîntâlnit în 1992, iar la puțin timp după aceea, artistul a fost implicat pentru prima dată într-un proces în care era suspectat de pedofilie. Lisa i-a rămas alături Regelui Pop, care devenise în acea perioadă dependent de calmante, și l-a încurajat să se interneze într-o clinică de dezintoxicare.

În 1994, starul a cerut-o în căsătorie printr-un apel telefonic pe fiica lui Elvis, care era căsătorită atunci cu Danny Keough. Aceasta i-a devenit soție lui Jackson în același an, la fix 20 de zile după ce a divorțat de Keough. Mariajul dintre cei doi a fost dificil și s-a încheiat printr-un divorț în 1996, dar au continuat să se întâlnească timp de patru ani după despărțire.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, din cauza unei intoxicații cu medicamente.

Foto – Hepta