Soția sa era bolnavă. Nu se aștepta ca la sfârșitul zilei să se întâmple asta

Un bărbat a povestit cum au fost pentru el zilele în care soția sa a fost bolnavă. Câteva zile în care el a trebuit să o înlocuiască la treburile casei.

“Soția mea se simțea rău. Avea gripă și a stat toată săptămâna în pat, așa că m-am apucat să îi preiau treburile.

Duminică am golit frigiderul. Era plin de alimente expirate. Am spălat toate vasele murdare din chiuvetă. Se strânseseră de vreo două zile. Am dus gunoiul de vreo cinci ori într-o singură zi.

Am dat cu aspiratorul și am băgat rufe în mașina de spălat. Parcă nu se mai terminau.

Am făcut o listă de cumpărături și m-am suit în mașină pentru a merge la supermarket și piață.

Am ajuns acasă și am început să gătesc.

Luni s-a simțit foarte rău, așa că am mers de urgență la doctor. Am adus-o acasă și am plecat la serviciu.

Spre seară l-am luat pe băiatul nostru de la școală. Începuse și el să se simtă rău. Și eu care speram că o să mă ajute sau măcar să-mi țină companie.

Cina e în cuptor. M-am apucat să spăl câteva vase murdare.

S-au strâns iar haine murdare în coșul de rufe. Am băgat mașina de spălat în priză, am sortat rufele și mi-a venit să plâng.

Habar nu am cum reușește soția mea să facă atâtea lucruri, să zâmbească la sfârșitul zilei și să aibă câte un cuvânt frumos pentru fiecare.”

Sursa foto 123rf

Citește și Un bărbat a divorțat de soția sa la două ore de la căsătorie. Motivul este ireal

Citește și Și-a alungat soția din casă pentru secretara mai tânără. Cum s-a răzbunat femeia