Soția lui a murit de cancer. După doi ani, a primit acest cadou din partea ei

Brenda Schmitz a fost diagnosticată cu cancer ovarian în stadiu avansat, în 2011. Știa că nu va supraviețui, așa că înainte să moară, a avut grijă ca la momentul potrivit, soțul ei să primească un dar special din partea ei, dar care l-a bucurat și l-a emoționat până la lacrimi atât pe el, cât și pe toți cei care au auzit povestea ultimei sale dorințe.

Înainte cu două luni înainte să moară, Brenda a scris o scrisoare adresată unui post local de radio, care derulează de mai bine de 20 de ani un program special în care îndeplinesc dorințele ascultătorilor. Femeia și-a instruit cea mai bună prietenă să păstreze cu grijă hârtia și să o trimită către destinatar doar atunci când David, bărbatul cu care era căsătorită și avea patru copii, se va îndrăgosti din nou.

În anul 2013, scrisoarea Brendei a ajuns la postul de radio. Scott Allen, managerul postului, susţine că de când este derulat acest program, nu a mai citit vreodată o scrisoare atât de emoționantă.

„Bună, numele meu este Brenda Schmitz.

Când veți citi această scrisoare, eu voi fi pierdut lupta cu cancerul ovarian. Am rugat o bună prietenă ca odată ce David și-a refăcut viața și a întâlnit pe cineva cu care să înceapă din nou să trăiască, această scrisoare să ajungă la postul de radio.

Este un tată și un soț minunat. A luat cea mai bună decizie de a găsi o femeie iubitoare, care să aibă grijă de cei patru băieți ai noștri. Trebuie să fie o femeie extraordinară, cu o inimă uriașă, dacă și-a asumat responsabilitatea unei familii atât de mare.

Motivul pentru care vă scriu este că am o dorinţă. Am o dorinţă pentru David, pentru băieţi și pentru noua lui soţie și familia ei, dacă are, de asemenea, copii. Vreau să știe că îi iubesc foarte mult și îmi doresc să se simtă întotdeauna protejaţi într-o lume a durerii. Speram ca un mic gest pe care voi toţi îl puteţi face pentru mine, le-ar fi de folos și le-ar schimba vieţile pentru totdeauna și ar știi că voi fi întotdeauna alături de ei.

În primul rând, pentru noua parteneră de viață a lui David. Un weekend plin de răsfăț din toate punctele de vedere. Merită. Să fii mamă vitregă pentru patru băieți și, mai ales, să îi oferi grija de mamă micuțului Max, nu este deloc ușor. Îți mulțumesc, te iubesc, oricine ai fi.

Pentru întreaga familie, îmi doresc să se bucure de o vacanță „magică”, care să îi ajute să construiască o legătură puternică între ei.

Iar pentru medicii de la Centrul Medical Marcy, care m-au îngrijit cât timp am fost bolnavă, mi-aș dori o noapte de relaxare într-un local unde să se poată destindă în voie.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Echipa de la radio i-a împlinit ultimele dorinţe ale Brendei și a oferit întregii familii o excursie la Disney World.

