Smiley Omul face scoala de vlogging cu cei mai buni profesori din Romania pe canalul sau de YouTube

In anul 10 al carierei sale solo, Smiley face pasul 1 in lumea vloggingului sub titlul Smiley Omul pe canalul sau de YouTube (https://youtu.be/VK6YSsKxnOs), in prima faza asistat de cei mai de succes vloggeri din Romania.

“Vreau sa invat, asa ca voi avea intalniri cu cei mai relevanti oameni din industria asta din Romania, sa aflu direct de la profesionisti ce inseamna. E o provocare pentru mine. Daca voi simti ca imi place, ma apuc serios de treaba”, anunta artistul HaHaHa Production care este in plin proces de lucru la concertul sau aniversar, de pe 1 iunie, de la Arenele Romane si la proiectul sau aniversar #Smiley10, un adevarat maraton de lansari, confesiuni si inovatii care va tine un an de zile.

Dupa ani de zile in care a comunicat cu oamenii prin intermediul muzicii, al proiectelor de televiziune si a experientelor live din concertele sale, Smiley simte ca a venit momentul sa arate lumii mai mult din ce reprezinta Smiley Omul: “Sunt prea mult pe TV si prea putin online, prea putin pe YouTube, prea putin conectat zi de zi la oameni.”, isi explica Smiley dorinta de a-l arata lumii pe Omul de zi cu zi.

Smiley Omul ia prima “lectie de vlogging” de la Mikey Hash (https://www.youtube.com/user/DoZaDeHas), vloggerul roman care are peste 1 milion de abonati pe canalul sau de YouTube. Elev silitor, Smiley Omul se va intalni in urmatoarele episoade si cu alti profesori tot din randul starurilor din lumea vloggingului romanesc pana se va simti pregatit sa-si ia zborul singur in universul YouTube.

HaHaHa Production este unul dintre cele mai influente label-uri independente din România și, totodată, un brand important pe piața muzicală internațională. Astăzi, cel puțin 25 % din Top 100 cele mai populare piese românești poartă semnătura HaHaHa Production.