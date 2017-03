Simulare evaluare națională și BAC 2017. Cum i-a sabotat dexonline pe elevii care au vrut să copieze

Pentru că anul trecut cei de la dexonline au remarcat că elevii au căutat răspunsuri la o întrebare din examenul de simulare pentru clasa a 8-a, chiar în timpul examenului, anul acesta ei au luat atitudine și au vrut să-i împiedice pe cei care intenționau să copieze.

Iată mesajul publicat ieri pe dexonline.blogspot.ro

“Anul trecut am observat că lumea a căutat frenetic pe dexonline răspunsuri la o întrebare din examenul de simulare pentru examenele naționale de la clasa a 8-a. În mod curios, căutările au venit… în timpul examenului, iar câteva chiar înainte de începerea lui!

Lăsăm la o parte stupizenia unor oameni de a trișa la un examen de antrenament. Anul trecut am observat tardiv autofurarea căciulii, dar anul acesta am apucat să ne organizăm nițel. Pe durata simulărilor de astăzi, am înlocuit definițiile pentru cuvintele date la subiecte, astfel:

pretutindenea, pretutindeni → pururi;

a zări, zărit →a zori, zorit;

felonie → făloșenie

Am dedus aceste cuvinte înainte să apucăm să vedem subiectele, urmărind pur și simplu lista cu cele mai căutate cuvinte, în care acestea se detașau clar. Iar statisticile confirmă că nu ne-am pregătit degeaba! Pentru pretutindeni / pretutindenea și a zări / zărit, căutările au fost distribuite astfel:

de la 08:00 la 08:59 au fost 9 căutări;

de la 09:00 la 09:59 au fost 143 de căutări;

de la 10:00 la 10:59 au fost 171 căutări;

de la 11:00 la 11:59 au fost 989 căutări”

Astăzi, definițiile cuvintelor erau afișate în mod corect. Rămâne de văzut care va fi impactul modificărilor făcute de ei. Probabil că rezultatele la limba și literatura română îi vor surprinde neplăcut pe elevii care au copiat în timpul simulărilor însă aceasta ar putea fi o lecție numai bună de învățat până la data adevăratelor examene.

