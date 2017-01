Scrisoarea unei femei care a pierdut o sarcină

O femeie a decis să le împărtășească și altor mămici povestea ei, povestea sarcinii pe care a pierdut-o la nouă săptămâni.

“Doamne, îmi venea să mă duc la baie urgent, dar medicul mi-a spus că doar așa va ieși ecografia mai bine. Nu era așa supărată din cauza vezicii mele urinare, cât a faptului că a trebui să completez sute de pagini înainte să ajung la ecograf.

În sfârșit am intrat în cabinet. Toată lumea îmi zâmbea. Se pare că o femeie gravidă aduce zâmbete peste tot. Zici că e epidemie.

M-am așezat pe pat. Inima îmi bătea să-mi iasă din piept. Câte emoții! Eu și soțul meu așteptasem momentul ăsta de mult.

Dar, stai imaginile de pe ecran nu semănau cu ce văzusem eu pe internet sau pe la prietene. Nu vedeam nimic pentru că urma să pierd sarcina.

Medicului i-a pierit zâmbetul și a devenit deodată tăcut și am știut imediat. Soțul meu tot îmi spunea că totul o să fie bine, dar eu ȘTIAM. Văzusem sute de ecografii, căutasem pe net cum arată o ecografie la nouă săptămâni. ȘTIAM!

Mi-era frică să plâng. Credeam că nu merit să plâng, pentru că alte femei pierd sarcinile în stadii mai avansate.

Nu puteam să îmi privesc soțul în ochi. Nu voiam să plâng și nu voiam să îi văd durerea din ochi.

M-au trimis acasă, pentru ca totul să decurgă natural. Medicul mi-a spus ce va urma. Ce nu mi-a spus? Ce urmează după ce se termină totul, durerea cu care rămâi.

Nu mi-a spus că îmi voi vedea soțul plângând. Nu mi-a spus cât de greu îmi va fi să îi spun mamei mele că am pierdut sarcina. Nu mi-a spus că organismul meu va crede că sunt însărcinată săptămâni la rând. Nu mi-a spus cât de greu îmi va fi să le spun oamenilor că sunt bine, deși nu eram. Nu mi-a spus cât de geloasă voi deveni peste noapte. Nu mi-a spus cât de dureroase vor fi întrebările celorlalți legate de altă sarcină. Și nu mi-a spus cât de greu îmi va fi pentru că am pierdut o persoană pe care nici măcar nu am apucat să o întâlnesc.

Dar, mi-a spus că e bine să plâng și că nu sunt singură.

Una din patru femei pierde o sarcină. E ceva comun. Dar, asta nu înseamnă că doare mai puțin. Nimeni nu vorbește despre asta.

Vreau să am speranță pentru voi, cele care ați pierdut sau care veți pierde o sarcină.

Sper să nu vă simțiți singure.

Sper să vă lăsați să plângeți.

Sper să vedeți lumina de la capătul tunelului.

Sper să fiți puternice.

Sper să nu vă e frică să încercați din nou.

Sper să vă găsiți pacea.

Sper să nu vă blamați.

Sper ca prietenii voștri să vă strângă mai tare în brațe.

Sper ca sufletul vostru să vă fie lumină în cele mai întunecate momente.

Sper să celebrați viața copilului acela la fel de mult ca viața următorului copil. Oricât de scurtă a fost viața lui, trebuie sărbătorită. Pentru pierdere să țineți doliu, nu pentru viață.”

