Scrisoare către femeile care iubesc prea mult

Fiecăreia dintre noi i s-a întâmplat măcar o dată în viață să se îndrăgostească de bărbatul nepotrivit și să sufere de pe urma relației cu acesta. Ossiana Tepfenhart, o cunoscută bloggeriță de peste Ocean, a scris o scrisoare pentru toate femeile care au trecut prin această experiență neplăcută:

„Suflet drag,

Te cunosc pentru că sunt la fel ca tine. Aș putea spune chiar că suntem aceeași persoană. Semănăm din foarte multe puncte de vedere și, la fel ca tine, sunt dependentă de dragoste. Primul gând pe care îl am dimineața este că bărbatul de lângă mine merită toată atenția mea. Și vreau ca întreaga lume să știe cât de mult îl iubesc.

La fel ca tine, sunt capabilă să îmi exprim liber sentimentele. La fel ca tine, sunt vinovată de un singur lucru: că iubesc prea mult.

La fel ca tine, am fost folosită, dezamăgită și rănită de bărbatul pe care l-am iubit cu adevărat. Am plâns mult de-a lungul timpului și am regretat acele relații cu bărbați cărora nu le-a păsat de mine și de sentimentele mele. Au fost multe situații în care m-am întrebat de ce nu merit mai mult și de ce nu sunt apreciată.

În cazul în care îți faci griji că iubești prea mult, ar trebui să fii fericită. Dragostea cere sacrificii, este nevoie de foarte multă putere pentru a iubi pe cineva cu adevărat, însă întreaga experiență înnobilează sufletul.

Dragostea adevărată nu se întâlnește la ficare pas, iar bărbații se tem de această experiență. Unii te consideră doar o partidă bună și profită de situație, iar alții nu știu ce să facă cu sentimentele și trăirile tale.

Ai încredere în tine pentru că va veni și ziua în care cineva te va aprecia la adevărata ta valoare. Va fi fericit să te strângă în brațe și nu se va simți copleșit de dragostea pe care i-o porți. Ești puternică și nu trebuie să te simți vinovată pentru că iubești prea mult. Lastă timpul să rezolve tot!”.

Foto – 123rf