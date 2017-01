Sânziana Negru: „E OK să nu te placă toată lumea“

A lansat blogul sanziananegru.com la începutul anului trecut și, în scurt timp, Sânziana Negru a devenit rapid unul dintre cei mai importanți influenceri de la noi din domeniul frumuseții.

Când și cum ai început blogul?

Am pornit blogul într-o perioadă în care lucrurile nu mergeau foarte bine profesional pentru mine, aveam foarte mult timp liber și mi-am dat seama că, dacă nu fac ceva util cu el, voi fi un stres pentru mine și pentru cei din jur.

De ce beauty?

Nu mi-am propus de la început să scriu despre produse de beauty, direcția era una destul de generală, însă asta mă pasiona foarte tare. Primele articole conțineau informații despre rutina mea de frumusețe, produsele mele favorite, iar fetele îmi puneau tot felul de întrebări în legătura cu asta. Așa că am continuat și, cumva, s-a dus pe nișa asta.

Cine te-a susținut în acest proiect?

Când am pornit în domeniul ăsta, aveam o relație de câțiva ani, la distanță, cu un tip din Londra, care m-a încurajat foarte mult încă de la stadiul de idee de blog. Ne-am despărțit între timp, dar îmi este în continuare prieten și mă susține în ceea ce fac. Și dacă ar fi un om căruia să-i mulțumesc, el ar fi acela.

Ce te inspiră?

Pe lângă blogurile de afară pe care le ur­mă­resc, de cele mai multe ori sunt creativă a­tunci când călătoresc, când văd locuri noi, oameni diferiți. Adică în general când schimb decorul cu care sunt obișnuită.

Ce te motivează?

Faptul că fac ceea ce-mi place, sunt conștientă că sunt norocoasă să pot numi asta un job și asta mă face să trag mai mult, să devin mai bună și să încerc să creez un conținut cât mai bun și diferit.

Ce ți se pare cel mai frumos când ai un blog?

Faptul că am libertate totală asupra lucrurilor pe care vreau să le transmit și că prin asta pot influența în mod pozitiv oamenii.

Dar cel mai dificil?

Știu sigur că îmi neglijez familia și prietenii, uneori sunt prea conectată la tot ce înseamnă online și simt că trăiesc într-o lume paralelă. De exemplu, sunt weekenduri (pentru că în weekend nu sună telefonul și nu-mi distrage nimic atenția) în care aleg să stau acasă să filmez și să editez clipuri, decât să ies în oraș cu prietenii.

Cât timp îți ocupă zilnic?

Depinde de zi, nu am un program fix nicioda­tă, dar a ajuns să-mi ocupe aproape tot timpul.

E doar un hobby sau și o sursă de venit?

A fost hobby la început, a pornit din pasiune, iar pe parcurs s-a transformat într-un „job“, deși mi-e greu să-l denumesc așa.

Cum s-a schimbat viața ta după ce ai început să scrii pe blog?

Am căpătat mult mai multă încredere în mine, am ajuns să mă cunosc foarte bine, să știu ce vreau, să știu să spun „nu“ atunci când ceva nu mă reprezintă. Mi-am îmbunătățit cu mult viața socială și am cunoscut oameni de la care am multe de învățat.

La ce ești atentă atunci când postezi un articol nou?

Încep mereu cu pozele, să fie clare, de calitate, să fie așa cum îmi doresc, apoi am grijă la text, la gramatică și la exprimare.

Care sunt cele mai citite postări pe blogul tău?

Cele în care fac review-uri despre anumite produse. Sunt și cele mai urmărite clipuri de pe canalul meu de YouTube.

Cum ai descrie blogul tău într-o propoziție?

E un blog despre frumusețe, cu accente de modă și uneori umor.

Ce compromis nu ai face niciodată pe blogul tău?

Nu sunt adepta cuvântului „niciodată“, nu știu în ce postură mă va pune viața, dar cred că e valabil în orice domeniu, nu doar pe blog… să nu te sacrifici pe tine, ca persoană. |ntotdeauna a fost un aspect important pentru mine. Indiferent ce faci, să fii mândru de conținutul pe care îl creezi, de ceea ce lași în urma ta.

Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de când ai devenit influencer?

Cu cât ești mai asumat, mai sincer și mai natural, cu atât ești mai liber. Te eliberezi de frustrări, de limite și devii mai apreciat în ceea ce faci. Cu ceva ani în urmă am petrecut foarte mult timp încercând să le fac pe plac oamenilor din jur, să fac în așa fel încât lumea să aibă o părere bună despre mine. Dar, pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că e ok să nu te placă toată lumea, e bine să ai și oameni care te critică, e ok să spui ce nu-ți place, pentru că așa devii tu, cine ești cu adevărat.

