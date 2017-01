Regizorul Pedro Almodovar, președintele juriului Festivalului de la Cannes 2017

Excentricul regizor spaniol Pedro Almodovar (67 de ani) va fi președintele juriului celei de-a 70-a ediții a Festivalului de la Cannes, ce se va desfășura între 17 și 28 mai 2017.

„Sunt foarte fericit că pot aniversa cea de-a 70-a ediție a Festivalului de la Cannes din poziția de președinte al juriului. Sunt recunoscător, onorat și puțin copleșit. Știu ce responsabilitate uriașă am din această poziție și sper să mă ridic la nivelul așteptărilor. Nu pot decât să adaug că mă voi dedica trup și suflet acestei îndatoriri, pentru că nu e numai un privilegiu, ci și o plăcere“, a declarat Pedro Almodovar. Regizorul spaniol, unul dintre cei mai apreciați din lume, are în portofoliu filme precum „Todo sobre mi madre“, „Habla con ella“, „Volver“, „La piel que habito“ etc.

Citește și – Ce au purtat vedetele la SAG Awards 2017

Citește și – Malvina Cservenschi: „Îmi place mult să dansez, fără inhibiții și rezerve“