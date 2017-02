Reacția Andreei Răducan, după modificarea codurilor penale

Gimnasta Andreea Răducan a reacționat și ea aseară, pe Facebook, la aflarea veștii că guvernul României a îmblânzit legislația anticorupție, prin modificarea codurilor penale.

Iată care a fost mesajul ei:

“Nu s-a inventat detergentul care sa mai curete murdaria de pe rufele noastre. Sunt dezamagita de ceea ce traim si asta in primul rand din cauza noastra. A acelora care au cap ca sa nu-i ploua in gat si a acelora care dintr-o indolenta fara margini nu se deranjeaza sa iasa la vot, pentru ca nu se simt bine, n-au cu cine lasa copilul, duminica e ziua lor libera si oricum n-au cu cine vota. Daca nu ati avut cu cine vota, nu-i nimic, ati primit din oficiu. Rusine sa le fie tuturor celor care isi bat joc de aceasta tara. Nu meritam nimic din ce ne-au lasat strabunii nostri, NIMIC! Pare c-am luat modelul Ucrainei, demnitatea ne-am pierdut-o demult, in curand si identitatea.

Cu ultima sursa de speranta, cred ca nu trebuie abandonata lupta nici in ceasul al doisprezecelea. Da Doamne mintea romanului cea de pe urma…

Pentru cei care nu inteleg ce scriu, si considera ca e minunat ce se intampla, ii rog respectuos sa dea ignore acestei pagini ca sa nu mai avem comentarii ulterior. Ignoranta, minciuna, prostia si hotia, distrug Romania”, a concluzionat ea.

Andreea Răducan este multiplu medaliată cu aur și argint la campionatele mondiale de gimnastică artistică și la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000.

Foto: facebook.com/AndreeaRaducanOfficial