Protest prin muzică alături de Superchill

Membrii trupei Superchill protestează alături de bucureşteni prin intermediul muzicii. Special pentru acest protest, trupa a compus un refren care s-a va auzit duminică seară în piaţa Victoriei:

“Noi suntem Romania

Noi facem galagia

Ca sa opriti hotia

Sa salvam democratia”

Nicu Dumitrescu, tobosarul şi unui din fondatorii trupei Superchill ne-a declarat: “Am plecat din Romania imediat dupa revolutie, pe 20 aprilie 1990, si m-am intors in 2007 cu speranta ca voi gasi si aici ce am avut afara. Spre dezamagirea mea, in 2017 ma simt constrans sa plec din nou din tara. Vreau o altfel de Romanie pentru copiii nostri.”