Prințul William a consolat o fetiță care și-a pierdut tatăl: “Și eu mi-am pierdut mama”

Prințul William care vorbește foarte rar despre moartea mamei sale, a adus aminte de Prințesa Diana în cadrul unui eveniment caritabil când a încercat să consoleze o fetiță care și-a pierdut tatăl.

William a întrebat-o pe fetița de 9 ani, Aoife care și-a pierdut tatăl acum 6 ani în fața cancerului pancreatic dacă știe ce i s-a întâmplat lui. “Și eu mi-am pierdut mama când eram foarte mic. Eu aveam 15 ani și fratele meu avea 12.”

Prințul William a întrebat-o pe fetiță dacă obișnuiește să vorbească de moartea tatălui ei pentru că este foarte important să facă asta.

Organizația Child Bereavement U.K. Centre se află sub patronajul Prințului William și ajută familiile care și-au pierdut o ființă dragă.

Marie, mama lui Aoife a declarat presei că nu i-a venit să creadă când l-a auzit pe prințul William vorbind despre Prințesa Diana. Momentul a fost foarte emoționant.

William și soția sa, Kate au vizitat centrul din Stratford, Londra și au încurajat copiii să creeze borcane cu amintiri care să-i ajute să treacă peste pierderea celor dragi.

The Duke and Duchess find out how the @cbukhelp ‘Memory Jar’ exercise can help families dealing with bereavement pic.twitter.com/H5RpEmmCcT

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 11, 2017